La prima tappa del campionato MotoGP ha visto Marc Marquez al centro dei riflettori. Non tanto per la pole position e il podio del sabato, quanto per la manovra scellerata al terzo giro di gara. Il paddock è in subbuglio per la sanzione definita da più parti troppo blanda e con il team RNF che ha rilasciato un comunicato ufficiale per chiedere al FIM Panel penalizzazioni più incisive per il futuro. Regna un malcontento che affiorerà ancora nel prossimo weekend in Argentina.

Oscar Haro ribatte ad Aleix Espargaró

L’ex d.s. di LCR Honda, Oscar Haro, ha esaminato in chiave “trasversale” il GP del Portogallo insieme a Nico Abad e Diego Lacave sull’ormai celebre canale Twitch. In particolare le lamentele di piloti come Aleix Espargaró o Jorge Martìn sull’incidente tra Marc Marquez e Miguel Oliveira nel corso del terzo giro in curva 3. Il pilota Aprilia aveva invocato la squalifica per il campione della Repsol Honda un turno di squalifica. “L’incidente di Marc mi sembra molto grave, il ginocchio di Oliveira sarebbe potuto esplodere, è stato un impatto brutale. Dovrebbero dargli una gara di penalità, il doppio giro lungo mi sembra ridicolo“.

L’otto volte campione del mondo non ha risposto ai commenti dei colleghi MotoGP, l’ha fatto però Oscar Haro, grande estimatore di Marquez. “Il signor Aleix Espargaró gioca a scacchi, queste sono gare motociclistiche. Gioca a scacchi e nessuno ti inginocchierà ! Questo è uno sport di contatto. Se vedi la gara dell’AMA Super Cross Super piangi, i colpi d’ascia, quando cadi ti passa sopra una motocicletta. Quello è il Motocross e questa è la MotoGP, se no facciamo piccole corse in trenino, ci riempiamo tutti le tasche, facciamo milioni di euro e siamo tutti contenti“.

A difesa di Marc Marquez

Oscar Haro difende a spada tratta Marc Marquez, in questo momento costretto a spingere al limite per colmare il gap tecnico da Ducati e Aprilia. “Lotta per vincere il Mondiale e ha commesso un errore perché la sua moto gli è scivolata via. Ha colpito un avversario (Oliveira) e si è scusato, basta“. A suo dire il fuoriclasse di Cervera ha anche il merito di aver dato argomenti di cui trattare… “Grazie a piloti come Marc Marquez oggi abbiamo qualcosa di cui parlare. Se non ci fosse lui di cosa avremmo parlato oggi, della gara di Bagnaia, delle 2 KTM in lotta per 18 giri, di Alex Marquez che si è messo davanti alle KTM e non è salito sul podio“.

L’ex direttore sportivo LCR risponde anche alle lamentele di Jorge Martin, che ha rimediato un infortunio all’alluce del piede destro. “Se preferisci avere un pilota davanti non sarai mai campione del mondo, sarai vicecampione per tutta la vita“.