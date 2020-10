MotoGP, Le Mans: Warm Up, 1-2 Yamaha con Morbidelli e Viñales

Franco Morbidelli fa suo il warm up a Le Mans. Segue il compagno di marca Maverick Viñales (caduto), terza piazza per Cal Crutchlow.

Sessione MotoGP della domenica mattina che si chiude nel segno di Franco Morbidelli. L’alfiere Petronas SRT si impone in quest’ultimo turno prima della gara, mostrando anche un buon ritmo. Peccato per l’11° posto in griglia, ma attenzione anche a lui in gara. Secondo è Maverick Viñales, scivolato inizialmente ma subito ripresosi ed autore del 2° miglior crono, mentre terzo è un ottimo Cal Crutchlow. Più indietro i piloti di casa: Johann Zarco chiude 7° davanti a Fabio Quartararo. Attenzione alle gare di oggi, qui tutti gli orari.

Warm up anticipato rispetto al solito a causa degli orari stravolti per questa domenica di gare. Circuito che torna a colorarsi un po’ sugli spalti: ammesse fino ad un massimo di 5000 persone in questa giornata. Nonostante le basse temperature, i tifosi hanno iniziato a farsi vedere da subito, sia per supportare i propri beniamini (Quartararo e Zarco) che gli altri.

Come detto, fa freddo e purtroppo se ne accorge subito Viñales, scivolato appena guadagnata la pista. Stesso discorso anche per Smith poco dopo, mentre a fine sessione scivola Márquez. Per quanto riguarda le gomme, la scelta è sempre doppia soft, che vedremo anche in gara. Ultimo turno prima delle gare in cui svettano le Yamaha: Morbidelli e Viñales (ripartito quasi subito) in particolare dettano il passo.

In questi minuti l’unica differenza la fa Binder, che sperimenta prima la hard (prima volta che si vede questa mescola nell’intero weekend) e poi la media al posteriore. In testa rimangono sempre i piloti della casa dei tre diapason: l’italiano di Petronas si conferma il migliore, staccando di circa due decimi il pilota Monster Yamaha, con Cal Crutchlow che continua a superarsi e Danilo Petrucci 4°, miglior Ducati del turno.

La classifica