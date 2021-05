Marc Márquez stampa il miglior crono delle FP3 su pista bagnata. In evidenza in queste condizioni Lorenzo Savadori 2°, segue Pecco Bagnaia.

Pista bagnata per cominciare questa seconda giornata a Le Mans. Per la prima volta dal suo rientro svetta Marc Márquez, che piazza il tempo di riferimento davanti al rookie Lorenzo Savadori. Non male il rookie Aprilia in queste condizioni, mentre in terza posizione troviamo il leader MotoGP provvisorio Francesco Bagnaia. Che purtroppo, come il collega della casa di Noale, si vedrà costretto a disputare la Q1. Da registrare uno strano incidente in pit lane a turno concluso: durante una prova di cambio moto, Franco Morbidelli e la sua seconda M1 finiscono a terra (qui le immagini). Nulla di serio, ma certo qualche brivido non è mancato. Tutti gli orari della giornata.

Piove sul Circuito Bugatti, una condizione ben lontana dall’ideale per chi sperava di migliorarsi e rientrare in top ten… C’è subito qualche problema (forse elettrico) alla prima RS-GP di Aleix Espargaró, a cui serve una spinta dai commissari per tornare al box. Ricordiamo i due incidenti del venerdì con entrambe le sue moto… A referto il secondo incidente del weekend per Miller, scivolato alla curva 6 poco dopo essersi portato in testa alla classifica dei tempi. La pioggia cessa nel corso della sessione, si fanno vedere nelle zone alte anche Bagnaia, Mir, Marc Márquez, più qualche KTM in top ten.

A referto anche una scivolata per Lecuona, senza conseguenze per il pilota KTM Tech3, mentre si porta nelle prime posizioni anche il rookie Savadori, che non sfigura su pista bagnata. Anzi, per qualche minuto comanda anche la classifica dei tempi. Non si può dire lo stesso invece per le Yamaha, tutte fuori dalla top ten in queste condizioni… Alla fine però Marc Márquez negherà la soddisfazione all’alfiere Aprilia: è lui a a chiudere al comando, segue appunto Lorenzo Savadori in seconda posizione, mentre in terza piazza c’è Francesco Bagnaia. Nessun cambiamento però per quanto riguarda la classifica combinata.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com