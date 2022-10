MotoGP: LCR ritrova Takaaki Nakagami per il finale a Valencia

Griglia MotoGP al completo in occasione dell’ultimo GP del 2022. Riecco anche Takaaki Nakagami, di nuovo in azione questo fine settimana dopo l’infortunio accusato ad Aragon. LCR Honda quindi chiuderà la stagione con la formazione ufficiale, l’ultimo round con Alex Marquez (diretto in Gresini-Ducati nel 2023) ed il 30enne di Chiba, confermato anche per il prossimo anno.

Un finale di stagione decisamente difficile per Nakagami, fermo da parecchi GP. Lo sfortunato incidente ad inizio gara al MotorLand l’aveva lasciato con lacerazioni profonde al 4° ed al 5° dito della mano destra. In seguito sono stati rilevati anche problemi ai tendini, portando ad un piccolo intervento. Tutto a pochi giorni dal ritorno in Giappone per il suo primo GP di casa dal 2019… Ma Nakagami ha stretto i denti, nonostante le smorfie di dolore durante il weekend a Motegi che ben spiegavano la situazione. Sei giorni dopo l’intervento è 20° in gara, dolorante ma soddisfatto per aver completato il suo GP di casa.

Quel grande sforzo però ha lasciato qualche conseguenza. I successivi controlli infatti hanno mostrato un tendine strappato al mignolo della mano destra, inevitabile quindi un nuovo intervento per risolvere il problema. Tetsuta Nagashima continua a correre al suo posto, Nakagami è costretto a saltare gli appuntamenti in Thailandia, Australia e Malesia. La stagione si chiude a Valencia, il pilota giapponese ha finalmente l’OK ed è in viaggio verso la Spagna. L’obiettivo sarà concludere al meglio un’altra annata difficile sia per lui che per Honda.

Foto: Twitter