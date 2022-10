MotoGP, Marc Marquez: primi messaggi per Mir e Rins

A Valencia Marc Marquez proverà a regalare l’unica vittoria stagionale al team Repsol Honda, da martedì sarà la volta di pensare soltanto al prossimo campionato MotoGP. La principale novità sta nella line-up piloti, con l’uscita di Pol Espargarò e Alex Marquez e l’arrivo di Joan Mir e Alex Rins, Taka Nakagami resta come punto di riferimento per il Giappone. I due piloti della Suzuki saliranno in sella alla Honda RC213V per dare un contributo all’evoluzione della moto e riportare HRC ai piani alti del Mondiale. Ma sarà davvero così?

Il prototipo Honda MotoGP 2023

Non secondo il pilota di Granollers che a Valencia mette fine al calvario, dopo un difficile biennio nel team Repsol Honda. A suo dire sarà ancora una Honda dipendente da Marc Marquez, difficilmente adattabile ad altri stili di guida. Inoltre Joan Mir e Alex Rins dovranno fare i conti con una bel cambiamento, avendo guidato soltanto una 4 cilindri in linea per molti anni. Sulla RC213V dell’era Marquez sono inciampati tanti campioni del calibro di Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, per i due spagnoli sarebbe quindi un’impresa storica riuscire quantomeno a puntare al titolo. Inoltre non ci sarà massima collaborazione nel box Repsol Honda, ma solo confronto di dati come avviene istituzionalmente negli altri team della classe MotoGP. Marc Marquez è stato molto chiaro: “Non gli darò nessun consiglio perché sarà un altro avversario. Non gli dico che gli auguro il meglio, sarà un altro rivale“.

Rins e Mir all’esame Honda

Alex Rins da tempo ha iniziato a studiare le mosse del campione di Cervera e il comportamento della RC-V. “Da quando è tornato Marc ha guidato con parti diverse rispetto agli altri piloti Honda. Ho visto che la sua moto è abbastanza buona, anche se devono ancora migliorare un po’ la moto. Quando era davanti a me a Phillip Island ho notato che il comportamento in curva è abbastanza buono… Vedremo“.

Martedì 8 novembre i due alfieri Suzuki proveranno per la prima volta la Honda durante il test ufficiale MotoGP a Valencia. Sarà una giornata utile soprattutto per studiare aspetti di seduta ed ergonomia, per prendere confidenza con il nuovo staff tecnico. Ma per capire il loro vero feeling sul prototipo dell’Ala dorata dovremo attendere la preseason 2023 in programma a febbraio sul circuito di Sepang. Seguiranno altri tre giorni di test a Portimao nel mese di marzo, prima dell’inizio della nuova stagione.

Foto: MotoGP.com