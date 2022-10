MotoGP, Pol Espargarò allo stremo: “Non vedo l’ora che finisca”

Per Pol Espargaró il lungo calvario con la Honda sta per terminare. A Valencia correrà la sua ultima gara in sella alla RC-V, dal test MotoGP dell’8 novembre sarà già sulla KTM RC16 del team GASGAS Tech3. Dopo 19 GP il minore dei fratelli di Granollers è solo 16° in classifica e rischia di essere superato anche dal collega di marca Alex Marquez distaccato di sei punti. Quando nel 2020 ha firmato con HRC sembrava potesse essere la grande occasione della sua vita, invece si è rivelato un incubo professionale da cui finalmente si sta risvegliando.

Pol chiude la disavventura Honda

Pol Espargarò sapeva bene di correre un grosso rischio, su una moto che soltanto Marc Marquez riesce a spingere al limite e oltre. Ma non poteva rinunciare alla grande occasione di correre con la Honda, almeno sulla carta era la moto potenzialmente migliore per puntare al titolo MotoGP. Finalmente tra pochi giorni volta pagina: “In passato sono stato veloce a Valencia, ottenendo il mio primo podio in MotoGP (2018, ndr). È un circuito dove mi sento bene e dove ho fatto alcune delle mie gare migliori… Non vedo l’ora che finisca a Valencia“. Nel weekend in Malesia è scattato 17esimo, ma l’umidità e le alte temperature hanno giocato contro: 14esima piazza finale con oltre 25” di distacco dal vincitore Pecco Bagnaia.

La stagione MotoGP di suo fratello Aleix

A Sepang ha visto tramontare le speranze iridate di suo fratello maggiore Aleix Espargarò con Aprilia. “Nessuno si aspettava che le cose andassero così bene quest’anno, nemmeno loro stessi – ha sottolineato Pol dopo il GP della Malesia -. Hanno fatto davvero bene in questo campionato. In questo momento, né Aleix né Aprilia si rendono conto di quanto sia importante quello che hanno fatto, devono guardare il quadro generale e non il momento… I loro risultati hanno fatto storia“.

A Noale regna tanta amarezza dopo le prestazioni deludenti nelle ultime quattro gare (18 punti complessivi) e a Valencia suo fratello Aleix dovrà ora difendere il terzo posto in classifica piloti dall’assalto di Enea Bastianini. Al di là della posizione finale, la Casa di Noale ha gettato le basi per un futuro roseo in MotoGP. “Nessuno si aspettava che le cose andassero così bene quest’anno, nemmeno loro stessi. Hanno fatto bene durante l’anno, Aleix come pilota e Aprilia in moto… Hanno fatto un campionato fantastico“.

Foto: Box Repsol