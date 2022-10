MotoGP, ecco il programma dei test per la stagione 2023

La stagione in corso finirà ufficialmente il prossimo 6 novembre con le tre gare a Valencia. Ma il 2023 già incombe, due giorni dopo scattano i primi test per il nuovo Mondiale MotoGP. La classe regina disputerà una giornata di prove al Ricardo Tormo, per poi dare il via alla lunga pausa invernale che si interromperà solo nei primi giorni di febbraio. Si riprende con i test a Sepang e Portimao, ma non solo: stabilite anche due giornate uniche nel corso della stagione, una a Jerez ed una a Misano. Programma fissato anche per Moto2 e Moto3, che inizieranno con una sessione di test privati per categoria, per poi iniziare ufficialmente a Portimao. Durante la stagione, giornate di prove uniche a Jerez ed a Silverstone.

Test MotoGP

Valencia Test: 8 novembre

Sepang Shakedown Test: 5–7 febbraio

Sepang Test: 10–12 febbraio

Portimão Test: 11–12 marzo

Jerez Test: 1 maggio

Misano Test: 11 settembre

Test Moto2-Moto3

Moto3: 9-10 marzo, Jerez (test privati)

Moto2: 14–15 marzo, Jerez (test privati)

Moto2-Moto3 Test: 17–19 marzo, Portimão

Jerez Moto2-Moto3 Test: 2 maggio

Silverstone Moto2-Moto3 Test: 7 agosto

Foto: motogp.com