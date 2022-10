MotoGP, Quartararo vince al casinò. Bagnaia attende famiglia, Aleix a Bali

Poche ore all’inizio del GP della Malesia, potrebbe essere il weekend decisivo per l’assegnazione del titolo MotoGP. Oppure tutto sarà rimandato a Valencia due settimane dopo. In Australia c’è stata la svolta al vertice, con Pecco Bagnaia nuovo leader del Mondiale e un vantaggio di 14 punti sul campione in carica Fabio Quartararo. Ben più in salita la strada di Aleix Espargarò che, dopo un problema con l’elettronica a Phillip Island e dopo l’errore umano a Motegi, insegue a -27 con due gare ancora da disputare.

Il nuovo leader MotoGP subito in Malesia

Dall’Australia è volato dritto dritto in Malesia Pecco Bagnaia, insieme a sua sorella Carola, spalla inseparabile all’interno del box. L’unica capace di comprendere e dare davvero fiducia al pilota torinese. Per lui nessuna festa dopo la conquista del primo posto in classifica. Lunedì mattina ha preso un aereo per Kuala Lumpur, ha trascorso questi giorni con i ragazzi del team, allenandosi come sempre e cercando quella calma necessaria per affrontare il prossimo round. Il neo leader della MotoGP attende l’arrivo della fidanzata Domizia Castagnini e dei familiari: papà Pietro, mamma Stefania e il fratello. Domenica potrebbe essere una giornata storica per Bagnaia e il marchio Ducati, non si può mancare…

Quartararo vince al casinò

Fabio Quartararo ha provato a smaltire la delusione della caduta che potrebbe costargli il titolo mondiale. In Thailandia aveva preferito sfuggire ai media senza rilasciare dichiarazioni, stavolta è subito apparso più sereno e tranquillo, forse sconfortato. Ha ripreso l’attività sul suo profilo Instagram dopo essersi preso un “break”. Alla fine del GP d’Australia è andato a cena al ristorante Isola di Capri, lunedì è rimasto a Melbourne e in serata ha fatto un salto al casinò dove ha vinto una discreta somma alla roulette. Insieme a lui l’addetta stampa Maider Barthe e l’inseparabile amico Thomas Maubant.

Aleix a Bali con Martìn

Aleix Espargarò non getta ancora la spugna fino a quando la matematica lo terrà in corsa per il titolo mondiale. Nel mirino ci sarà anche il secondo posto nel peggiore dei casi, potendo così consolarsi con qualche bonus premio in più. Ma resta l’amaro in bocca per i risultati (e gli errori) commessi a Motegi, Buriram e Phillip Island. Il pilota Aprilia è volato a Bali, in Indonesia, dove ha trascorso alcuni giorni spostandosi in motorino, per lui anche un nuovo tatuaggio. Insieme a lui c’era anche Jorge Martin, del team Pramac Racing, e Joan La Cueva, il suo assistente alle gare. Da oggi vacanze finite, domani la classe MotoGP ritorna in pista, per un obiettivo che sembra ormai difficile da centrare.