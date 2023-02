MotoGP, KTM schiera il tridente: Jonas Folger è il terzo collaudatore

Alla vigilia dello shakedown test MotoGP a Sepang, KTM annuncia che Jonas Folger sarà il terzo collaudatore ufficiale insieme a Dani Pedrosa e Mika Kallio. La Casa austriaca aveva preannunciato da tempo di essere in cerca di un nuovo tester che potesse subentrare ai due veterani. La tre giorni in Malesia servirà soprattutto al 29enne pilota tedesco per acclimatarsi al box e alla RC16, dopo una prima infarinatura nello scorso autunno.

Il curriculum di Folger

Jonas Folger ha fatto il suo ingresso nel Motomondiale nel 2008 con KTM, sostituendo l’infortunato Randy Krummenacher all’epoca in classe 125. Dopo un triennio in Aprilia oscilla dal team IodaRacing Project a Mapfre Aspar, fino al salto in Moto2 nel 2014 alla guida della Kalex del team AGR, nel 2016 con Dynavolt Intact GP. Per la stagione 2017 passa in MotoGP con il team Monster Yamaha Tech 3, dove guida la Yamaha YZR-M1 della compagine francese diretta da Hervè Poncharal, dividendo il box con Johann Zarco, anch’egli rookie nella classe regina.

Arriva il primo podio in MotoGP davanti al pubblico di casa, ma è costretto a mollare anzitempo per una presunta mononucleosi. In seguito gli viene diagnosticata la sindrome di Gilbert, malattia per cui rinuncia a prendere parte alle gare della stagione 2018. Nel 2019 fa da collaudatore per Yamaha, ma non rinnova l’accordo per il 2020. Nello stesso anno torna a correre in Moto2 sulla Kalex del team SIC Racing come sostituto, partecipa a 5 Gran Premi ma senza ottenere punti.

Dalla SBK al ritorno in MotoGP

Nel 2020 tenta l’avventura nel Mondiale Superbike come wild card in sella ad una Yamaha YZF-R1, collezionando 19 punti in due weekend. L’anno dopo è pilota titolare nel nel team Bonovo MGM Racing alla guida di una BMW M1000RR, totalizzando 21 punti. Da quest’anno contribuirà allo sviluppo del prototipo KTM MotoGP, affiancando Dani Pedrosa (tester dal 2019) e Mika Kallio (tester dal 2015) a partire dallo shakedown test. “Non tutti vedono il lavoro cruciale che questi ragazzi stanno facendo per il nostro progetto, ma il loro contributo è essenziale“, ha dichiarato il direttore di KTM Motorsport Pit Beirer in merito ai suoi collaudatori. “Ecco perché abbiamo deciso di portare Jonas nel team insieme a Mika e Dani, che conoscono entrambi la nostra moto e i passi che abbiamo fatto“.

Prosegue la collaborazione con il collaudatore 40enne finlandese, anche se il suo contributo sarà maggiormente rivolto nel gruppo Pierer come coach (ad esempio per il rookie Augusto Fernandez) e su componenti più specifiche, come dimostrano i test svolti sulle sospensioni nel 2022. Jonas Folger entrerà subito in azione domani nello shakedown test in Malesia. “Conosciamo abbastanza bene Jonas, ha anche guidato la nostra moto per un breve periodo – ha aggiunto Pit Beirer -. Sa cosa serve per portare una moto al vertice di un Gran Premio ed è ancora giovane e ha molto da dare. Ha anche un fisico e uno stile diverso rispetto a Dani e Mika. Questo ci aiuterà nello sviluppo“.