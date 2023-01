MotoGP, KTM: “Minaccia Acosta? Fernandez deve sfruttare il momento”

La stagione MotoGP 2023 vedrà un solo debuttante al via. Augusto Fernandez, campione Moto2 in carica, è riuscito a concretizzare la svolta dopo anni difficili ed a prendersi così il biglietto d’ingresso nella categoria regina. È già un caso storico, sono due i precedenti con un solo rookie in MotoGP (ecco chi), ma ciò che conta è che riesca ad adattarsi al meglio, senza pensare al futuro. Il team manager KTM Francesco Guidotti ha rimarcato questo punto, invitando lo spagnolo a non lasciarsi distrarre da eventuali ‘minacce’ dalle classi minori.

Fernandez e la sfida MotoGP

La squadra di Hervé Poncharal ha chiuso una stagione con due esordienti in squadra. La seconda volta dopo il 2017, con il duo Johann Zarco-Jonas Folger che aveva portato bei risultati. Una situazione ben diversa rispetto al 2022, con Remy Gardner e Raul Fernandez invece che hanno fatto ben più fatica, per molteplici ragioni. Quest’anno la tattica è cambiata: un lato esperto, ovvero Pol Espargaro, ed un unico esordiente, Augusto Fernandez. L’ultimo pilota rivitalizzato dalla struttura di Aki Ajo dopo anni difficili, chiamato ora alla dura sfida della MotoGP. Sottolineando che non parliamo di un talento esplosivo, quanto piuttosto di un pilota più ‘normale’, che ha avuto bisogno di tempo per mettere tutti i tasselli al proprio posto e quindi diventare protagonista. Ma stiamo vedendo anche che alcuni suoi connazionali più giovani, sempre nell’orbita KTM, hanno già fatto ampiamente notizia. Su tutti spicca il nome di Pedro Acosta, suo ex compagno di squadra e tra i favoriti per l’iride Moto2 2023. Un talento sbocciato immediatamente e chiaramente osservato speciale anche delle squadre MotoGP. Già una ‘minaccia’ per il futuro del debuttante spagnolo?

I consigli di Guidotti

In occasione della presentazione dei programmi KTM, c’è stato tempo anche per parlare dell’unico esordiente della categoria. Pur con i colori GasGas, anche Fernandez guiderà una RC16 come Binder e Miller. Un anno di adattamento importante, ma Francesco Guidotti non vuole che il suo rookie si lasci distrarre dall’obiettivo primario. “Pedro una minaccia? Prima di quello, [Fernandez] deve pensare solo a sfruttare al meglio il momento, senza guardare troppo al futuro. Non credo la viva male, quanto piuttosto come un’opportunità da sfruttare bene.” Riguardo ad Acosta, “Non voglio certo dire che non è un pericolo, ma poi magari scopriamo che ha preso una sua decisione e che non è con noi.” Guidotti rinnova quindi i suoi consigli ad Augusto Fernandez: “Deve pensare al presente, goderselo, imparare più cose possibili e vivere gara per gara, senza pensare all’anno prossimo. E sappiamo che arriverà presto: ci saranno pochi movimenti, ma a maggio-giugno sapremo già qualcosa.”

Foto: motogp.com