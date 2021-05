MotoGP: KTM, dalle gomme al telaio tanto lavoro a Jerez

Primi quattro GP 2021 che hanno mostrato parecchie difficoltà per KTM. Si riparte da un lunedì ricco di prove a Jerez, sperando in passi avanti in Francia.

Quattro GP a referto e per KTM continua quel che fin da subito si è rivelato un inizio di stagione MotoGP 2021 piuttosto complesso. Nonostante lo zero di domenica, Binder è l’unico pilota della casa austriaca in top ten iridata, con Oliveira, Petrucci e Lecuona invece molto più in basso. Al momento il team factory e Tech3 sembrano ancora alla ricerca della quadra sulla RC16, non aiuta qualche problema di adattamento alle gomme introdotte quest’anno.

Il ternano ha evidenziato fin dal primo GP alcuni problemi con le gomme. Li conferma anche Miguel Oliveira, seppur in maniera un po’ diversa dall’italiano. “Stiamo lavorando per cercare di far funzionare la soft anteriore senza compromettere gli aspetti positivi della moto” ha sottolineato il portoghese alla fine del lunedì di test. Si allinea anche il compagno di box Brad Binder, ammettendo che attualmente le migliori scelte all’anteriore per questa moto sono le mescole più dure. Un discorso valido per tutte le KTM.

“Avremo questa morbida anteriore per parecchie gare e non mi sento veloce” ha aggiunto anche Iker Lecuona. “Durante i test abbiamo lavorato per migliorare e per adattare la moto alle gomme.” Ma non è l’unico aspetto su cui si è lavorato nel corso della giornata di test post Gran Premio. “Avevamo l’agenda piena” ha confermato Mike Leitner. “Ci sono state novità per il telaio, oltre a lavorare sull’elettronica e sulle sospensioni. Speriamo di poterne beneficiare in Francia.”

Foto: KTM Images/Polarity Photo