BSB Test Snetterton: 1-2 Ducati prima della pioggia

Christian Iddon e Tommy Bridewell comandano i BSB Test a Snetterton prima della comparsa della pioggia, assente Josh Brookes.

Indiscussa protagonista ieri, la pioggia ha concesso una tregua nella seconda giornata del “BSB Test Tour” a Snetterton. Soltanto fino al primo pomeriggio, a dir la verità, prima di comportare la conclusione anticipata delle prove in programma. Nei soli due turni effettuati, questa seconda uscita pre-stagionale del British Superbike ha proposto una doppietta Ducati là davanti con Christian Iddon a precedere Tommy Bridewell mentre il Campione in carica Josh Brookes non è sceso in pista in seguito alla caduta di settimana scorsa.

TEST A SINGHIOZZO

Dopo aver risparmiato piloti e squadre a Silverstone, il maltempo si è rifatto con gli interessi in quel di Snetterton. Pioggia e forte vento ieri obbligando gli attesi protagonisti ad incrociare le braccia ai box, discorso similare oggi. Superate le prime due di tre sessioni in programma, nel pomeriggio un acquazzone improvviso ha, di fatto, nuovamente comportato la conclusione anticipata delle ostilità. Tutto rimandato a domani dunque, per un auspicio condiviso da tutti: test privati a parte, restano più soltanto due giornate di attività in calendario da qui all’esordio in gara del 25-27 giugno prossimi ad Oulton Park.

SI RIVEDONO LE DUCATI

Considerata l’ora scarsa di prove in pista, per quel che possa valere là davanti si sono riviste le Ducati. Da sempre circuito favorevolissimo alle peculiarità delle Panigale V4 R, Christian Iddon (VisionTrack PBM Ducati) ha spiccato il miglior crono di giornata in 1’49″162 a precedere di 166 millesimi Tommy Bridewell (Oxford Racing Moto Rapido). L’1-2 Ducati riporta Iddon al top sul tracciato della sua prima vittoria in carriera nel BSB, il tutto a scapito delle nuove M 1000 RR. Danny Buchan con i colori Synetiq BMW by TAS è terzo a precedere nell’ordine Kyle Ryde (OMG Racing) e Peter Hickman (FHO Racing), con i fratelli Glenn ed Andrew Irwin, rispettivamente su Honda e TAS BMW, a seguire.

Rea (44), Iddon (21), Kent (52) e Ryde (77) in azione oggi a Snetterton

Se il mattatore dei Test di Silverstone Jason O’Halloran è quattordicesimo (con 4 giri all’attivo nelle FP2), in casa McAMS Yamaha si è registrata nella seconda sessione la caduta senza conseguenze di Tarran Mackenzie alla Nelson. Peggio è andata a Joe Francis, portacolori PR Racing BMW, finito a terra alla Palmer ed al centro medico per tutti gli accertamenti del caso.

BROOKES GRANDE ASSENTE

A proposito di cadute, per il botto di settimana scorsa a Silverstone (e conseguente infortunio ad un dito) ha dato forfait il Campione in carica, Josh Brookes. Un’assenza in via del tutto precauzionale, così come quella di Brad Ray, atteso nuovamente in azione il 19 maggio prossimo ad Oulton Park. D’altronde, sul tracciato della Contea di Norfolk, non tira proprio una bella aria da un punto di vista prettamente meteorologico…

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Classifica Test MSVR Snetterton (Day 2)

1- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – 1’49.162

2- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.166

3- Danny Buchan – Synetiq BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.298

4- Kyle Ryde – Rich Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.357

5- Peter Hickman – FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 0.413

6- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.486

7- Andrew Irwin – Synetiq BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.575

8- Xavi Forés – FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 0.658

9- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.694

10- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.081

11- Gino Rea – Buildbase Hawk Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.181

12- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 2.145

13- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.324

14- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 2.376

15- Danny Kent – Buildbase Hawk Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.416

16- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 2.798

17- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.195

18- Dan Linfoot – TAG Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.542

19- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.605

20- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 4.470

21- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 4.741

22- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 4.845

23- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.300

24- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW S 1000 RR – + 5.894

25- Brad Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW S 1000 RR – + 6.195

26- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR – + 9.324