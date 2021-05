Superbike test Aragon, ore 15: Jonathan Rea sbriciola un altro record

Nei test Superbike al Motorland Aragon la nuova Kawasaki vola e il Cannibale ha stabilito il record ufficioso della pista per le derivate dalla serie. Conclusione alle 18

Non ce n’era neanche bisogno, gli avversari Superbike avevano già capito benissimo che anche quest’anno dovranno fare i conti con Jonathan Rea. Ma tanto per ribadire il concetto il sei volte campione del mondo ha frantumato il primato assoluto per le derivate dalla serie al Motorland Aragon: 1’48″528, tre decimi sotto il tempo della Superpole di anno scorso. Una prestazione eccezionale, ottenuta con gomma supersoffice da qualifica e in condizioni meteo ideali (23°C aria). Con la Kawasaki Ninja rinnovatissima (più cavalli e l’aerodinamica aggiornata) Jonathan Rea ha compiuto ulteriori passi avanti. Per chi sperava di mettergli i bastoni fra le ruote sono indicazioni ben poco rassicuranti. Le prove odierne si chiudono alle 18:00 e non sono da escludere ulteriori miglioramenti.

Anche Lowes velocissimo

La Kawasaki con la nuova Ninja ha decisamente alzato l’asticella, un progresso tecnico che sta mettendo la ali anche allo scudiero Alex Lowes, sceso ad un soffio dalla barriera del fatidico 1’48”. Per il momento sono in ritardo Yamaha e BMW. Ricordiamo che Honda HRC comincerà a girare domani, sempre al Motorland Aragon, mentre la Ducati oggi e domani scopre Navarra, una delle novità della Superbike 2021. Proprio per conoscere il tracciato Chaz Davies, satellite Ducati gestito da Go Eleven, ha lasciato Aragon per raggiungere il team ufficiale.

I TEMPI ALLE 15:00

1.Rea (Kawasaki) 1’48″528; 2. Lowes (Kawasaki) 1’49″182; 3. Razgatlioglu (Yamaha) 1’49″763; 4. Sykes (BMW) 1’49″857; 5. Laverty (BMW) 1’50″604; 6. Locatelli (Yamaha) 1’50″702; 7. van der Mark (BMW) 1’50″781; 8. 1’50″815; 9. Vinales Isaac (Kawasaki) 1’51″724.