MotoGP, KTM non molla: Beirer vuole altre due RC16 in griglia

Non è ancora chiaro come KTM risolverà la situazione per il campionato MotoGP 2024. Com’è noto, ha cinque piloti sotto contratto e solamente quattro RC16 a disposizione. I tentativi fatti con Dorna per ottenere almeno una moto ulteriore non sono andati a buon fine.

Uno che è davvero sicuro di correre per il marchio austriaco l’anno prossimo è Brad Binder, che ha recentemente rinnovato fino al 2026. Sulla carta anche il suo compagno Jack Miller dovrebbe essere al sicuro, salvo colpi di scena. Come l’australiano, pure Pol Espargarò e Augusto Fernandez del team GASGAS Tech3 hanno un contratto per il 2024, però uno dei due dovrebbe essere sacrificato per fare spazio a Pedro Acosta, per il quale è già stata esercitata l’opzione per la promozione in MotoGP. Un mezzo caos.

MotoGP, Beirer in pressing: KTM vorrebbe sei RC16

Pit Beirer si è impegnato per provare a convincere Dorna e sicuramente continuerà a insistere, nonostante i rifiuti incassati finora: “Per me otto Ducati sono troppe – ha ammesso a motorsport-total.com – ma mi tolgo il cappello, perché bisogna gestire otto moto. Noi siamo pronti al passo successivo e non smetteremo di chiedere due posti in più. La struttura è cresciuta e sei moto rappresenterebbero la dimensione ottimale. Se succederà il prossimo anno non dipende da noi, cercheremo comunque di andare in quella direzione per l’anno seguente“.

Se non sarà nel 2024, la casa di Mattighofen ci riproverà per il 2025. Da considerare anche che l’anno prossimo scadono i contratti di alcune squadre satellite con i rispettivi produttori, quindi può essere fatto un tentativo. C’era già stato con LCR, legata a Honda fino a fine 2024. Ci saranno nuovi contatti in futuro? Lucio Cecchinello potrebbe valutare un cambiamento se la nuova RC213V non dovesse soddisfare le aspettative. Vedremo, ora sono solo ipotesi.

Dorna non cede: aspetta un nuovo costruttore

Il direttore motorsport di KTM ritiene che il marchio austriaco meriterebbe due selle in più per il grande lavoro fatto nel Motomondiale: “Abbiamo 28 piloti distribuiti tra tutte le classi. Tutti dovrebbero investire come noi sui giovani, così possono avanzare le nostre stesse richieste. Anche per questo motivo vogliamo altri posti“.

Beirer non molla, però Dorna finora è rimasta sulla propria posizione e vorrebbe assegnare i posti lasciati liberi da Suzuki solo a un nuovo costruttore: “C’è una promessa verbale – spiega il dirigente austriaco – fatta ai capisquadra. Si tratta di partner fissi del campionato e sono protetti. Anche gli slot per i costruttori sono limitati”. Non c’è nulla di scritto che vieterebbe a Carmelo Ezpeleta di assegnare due selle in più alla KTM, però si tratta di non creare malumori nel resto della griglia e di non creare precedenti pericolosi.

Foto: KTM