MotoGP, KTM prova a convincere Dorna: “Vogliamo la quinta moto nel 2024”

Il mercato piloti della MotoGP desta sempre molto interesse ed è così anche nel 2023, con alcune caselle della griglia che devono ancora essere sistemate. C’è grande curiosità di vedere cosa accadrà in KTM, che ha annunciato la promozione di Pedro Acosta dalla Moto2 senza ancora specificare per quale team correrà.

Sicuramente non sarà quello ufficiale, dato che la coppia Binder-Miller è stata confermata (entrambi hanno un contratto per il 2024). Rimane la squadra GASGAS Tech3, ma Pol Espargaro ha un accordo che scade l’anno prossimo e ad Augusto Fernandez il contratto è stato prolungato. Ci sono cinque piloti per quattro selle, cosa succederà?

MotoGP, KTM ha contattato altri team

La casa di Mattighofen aveva provato, senza successo, a chiedere di usufruire dei posti lasciati liberi dalla Suzuki. Dorna ha detto no, perché vuole riservarli a un nuovo costruttore. Ma non sembra affatto vicino l’ingresso di un nuovo marchio in MotoGP, anche perché dal 2027 ci saranno dei cambiamenti nel regolamento e di conseguenza nessuno sembra essere interessato a entrare prima.

Pit Beirer ha ammesso che ci sono stati dei contatti con alcune squadre presenti in griglia per prendere in informazioni in ottica 2024: “In Francia abbiamo avuto una conversazione col team Gresini – riporta Speedweek – e due settimane dopo hanno raggiunto un accordo con il loro attuale produttore. A Cecchinello abbiamo chiesto informazioni sulla situazione contrattuale e la conversazione è terminata quando ci ha comunicato che ha un contratto con Honda per il 2024. Anche Razali ha un contratto con Aprilia e noi non vogliamo strappare una squadra a un altro costruttore“.

Beirer prova a convincere Dorna

Gresini resta con Ducati, LCR con Honda e RNF con Aprilia. KTM comunque non si arrende e Beirer ha aggiunto: “I nostri sforzi e i nostri desideri proseguono nei colloqui settimanali con Dorna per ottenere più posti. Stiamo cercando di ottenerne un quinto. Se ci venisse detto che sarebbe scomodo perché ci sono solo squadre con due piloti, possiamo anche averne sei. Stiamo cercando con tutte le nostre forze di ottenere posti aggiuntivi, anche se le trattative sono complicate. Non vogliamo rinunciare ai nostri cinque piloti, vogliamo uno slot in più. Questo è il nostro obiettivo ed entro l’estate vogliamo una soluzione“.

Nonostante Dorna abbia finora rifiutato l’idea di concedere un’altra sella, in KTM non si arrendono. In ogni caso, il direttore motorsport conferma che esiste l’intenzione di avere una terza squadra nel 2025: “Ci sono contratti che scadono a fine 2024. Ne parleremo sicuramente, fare un altro passo in MotoGP avrebbe senso per noi perché abbiamo tanti giovani piloti“.

