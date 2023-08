MotoGP, Marc Marquez in Ducati: l’ultima pazza idea di mercato

Marc Marquez ha dovuto cambiare radicalmente approccio alle gare dopo la lunga serie di infortuni e il mancato feeling con la Honda RC-V. Già nel test MotoGP di Valencia dello scorso novembre aveva manifestato preoccupazioni sull’evoluzione della moto, i vertici dell’Ala gli avevano promesso che qualcosa di nuovo sarebbe arrivato in Malesia. Anche nella preseason le sue aspettative sono rimaste deluse e la rincorsa al prossimo step continua a stagione in corso.

Pazza idea Gresini

Il test di Misano dell’11 settembre appare quasi come una giornata cruciale in casa HRC. Tanto da ravvivare le ipotesi di mercato piloti, con una sella Ducati in Gresini Racing ancora potenzialmente disponibile. Fabio Di Giannantonio è in bilico anche se manca un nome per sostituirlo, dopo le riconferme con i rispettivi team Moto2 di Arbolino e Dixon. Avanza la pazza idea di vedere Marc Marquez nel box di Nadia Padovani, anche se può sembrare fantascienza. L’otto volte iridato, secondo alcune fonti, sarebbe pronto a ridursi drasticamente l’ingaggio pur di lasciare la Honda e montare su una Desmosedici (non ufficiale!).

Il malumore di Marquez

A spingere verso un trasferimento clamoroso sono certe affermazioni di Marquez che hanno sempre più il sapore di un ultimatum. “La Honda ha avuto quasi un anno intero per lavorare… Lo scorso novembre, a Valencia, quando ho provato la moto che, in teoria, dovrebbe essere il primo prototipo del 2023, avevo già detto che era identica, vale a dire che non c’era nessun miglioramento. E ho detto che ero molto turbato. Poi, durante il primo test a febbraio, in Malesia, ho ribadito che con questa moto non lotteremo, non solo per la vittoria, nemmeno per il podio o per entrare nella top 10, come è successo. Sono passati sei mesi e siamo ancora allo stesso punto: una moto poco competitiva, frenata instabile e zero grip, nessuna accelerazione“.

Il ricongiungimento familiare

Jaime Martinez, il nuovo manager di Marc Marquez, potrebbe già aver concordato una futura soluzione con Gresini? Per adesso tutto resta in sospeso, ufficialmente il fuoriclasse di Cervera continua a professare fiducia per il marchio giapponese. “Ho ancora speranza. Ma ora quello che voglio vedere è una reazione. Qualcosa a cui aggrapparsi. A Misano non mi aspetto un razzo, mi aspetto una reazione“. In Gresini andrebbe a fare coppia con sui fratello Alex, un sogno che per quanto sia utopico continua a sollecitare le fantasie degli appassionati di MotoGP…