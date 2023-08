MotoGP, Morbidelli espone una critica: “Bisogna fare come in F1”

Dopo aver rifiutato di trasferirsi nel team ufficiale Yamaha Superbike, ora Franco Morbidelli è in attesa che vengano definiti gli ultimi dettagli riguardanti il suo futuro. Salvo nuovi colpi di scena, nel 2024 correrà con il team Prima Pramac a fianco di Jorge Martin. Una soluzione emersa a sorpresa, dato che il pilota sembrava destinato al team VR46 o al team Gresini.

Marco Bezzecchi ha deciso di rimanere con la squadra fondata da Valentino Rossi e Johann Zarco ha preferito il contratto 2+1 offerto da Honda, quindi si è liberato un posto nella struttura di proprietà di Paolo Campinoti. Se non ci saranno ulteriori sorprese, Frankie l’anno prossimo guiderà una Ducati Desmosedici GP24.

MotoGP, l’osservazione di Morbidelli sulle dirette TV

Lasciando la Yamaha e passando al team Prima Pramac avrà certamente maggiori opportunità di fare risultati ed essere protagonista. Morbidelli spesso non viene neanche inquadrato durante le gare o comunque sono pochissime le occasioni in cui lo si vede in azione. Non lotta per le migliori posizioni e di conseguenza l’interesse nei suoi confronti è scarso.

Il pilota romano non è d’accordo con questo modo di trasmettere le gare MotoGP e ha espresso un suo pensiero dopo il recente Gran Premio d’Austria: “Dopo una gara in cui sono stato impegnato e ho fatto dei sorpassi pazzeschi – riporta crash.net – la prima domanda, quindi la più importante, riguarda il mio futuro. Questo mi fa pensare che lo spettacolo si svolga fuori dallo schermo. Lo spettacolo avviene davanti, ma anche centro gruppo succedono delle cose. Penso alla F1, la cui copertura televisiva ti fa seguire anche le battaglie di centro gruppo“.

L’attuale pilota del team Monster Energy Yamaha pensa che bisognerebbe dare maggiore visibilità alle lotte che avvengono alle spalle del gruppo principale: “Credo ci sia del margine per migliorare questa cosa – ha aggiunto – perché ora ci sono dei piloti fantastici lì. C’è un otto volte campione del mondo come Marquez e un altro campione come Quartararo. Ci sono piloti che si fanno il culo. Forse si può migliorare mostrando di più queste cose“.

Frankie elogia Pecco Bagnaia

La posizione di Morbidelli è molto chiara e probabilmente ha ragione nel dire che possono essere fatti dei miglioramenti quando ci sono le dirette TV delle gare. Un altro che rischia di essere inquadrato relativamente poco se dominerà ancora è Pecco Bagnaia, che domenica al Red Bull Ring ha imposto il suo ritmo e ha vinto con margine.

Morbido ha speso delle parole positive per il suo amico: “Penso che Pecco stia facendo un ottimo lavoro, sta dominando il campionato. Sta dimostrando le sue capacità e soprattutto la mentalità da vero campione. Merita ciò che sta vivendo in questo momento. E sicuramente c’è molto altro in arrivo“.

Foto: Yamaha Racing