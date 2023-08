Si avvicina il round MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini. Prima di allora non mancherà ad esempio la mostra organizzata dal “Nuovo Motoclub Renzo Pasolini”, una esposizione volta ad esaltare il sempre vivo motociclismo italiano e romagnolo. L’evento verrà inaugurato il prossimo 2 settembre alle 11:00 con una conferenza stampa apposita nella Palazzina Roma a Piazzale Fellini a Rimini. Stesso luogo in cui ci sarà il talk show condotto da Boris Casadio, la “voce” di Misano (qui il suo profilo), in programma il 9 settembre alle 20:00.

Da Pasolini ad oggi

È passato esattamente mezzo secolo dall’incidente fatale di Renzo Pasolini durante il GP a Monza, una giornata funestata anche dalla scomparsa di Jarno Saarinen. La mostra ne racconterà l’eredità umana e sportiva, ma non sarà solo incentrata sulla figura del mai dimenticato motociclista di Rimini. Gli appassionati potranno ammirare motociclette da corsa d’epoca e cimeli, per raccontare l’evoluzione del motociclismo italiano ed in particolare romagnolo da quel 1973 ad oggi, mettendo l’accento su decine di campioni del mondo, case costruttrici, squadre.

Verso il Gran Premio

Dal “Nuovo Motoclub Renzo Pasolini” un evento che precedente un appuntamento sempre molto sentito. Non manca ormai molto al secondo ed ultimo round MotoGP di quest’anno sul suolo tricolore, stavolta nella nota Riders’ Land. Si tratterà anche del gran finale del Mondiale MotoE, con in particolare due piloti “più di casa”, Mattia Casadei e Matteo Ferrari, a caccia del titolo 2023 contro l’attuale leader Jordi Torres. Tappa a Misano nel prossimo weekend 8-10 settembre, tra eventi collaterali e spettacolo garantito in pista.