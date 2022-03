MotoGP, Jorge Martin: sogno cubano con il team Pramac Racing

La stagione MotoGP di Jorge Martin non è iniziata nel migliore dei modi in Qatar. La pole position sembrava lasciar presagire scenari di gara differenti, ma allo spegnimento dei semafori è stato risucchiato nelle retrovie senza possibilità di riuscire ad affacciarsi nel gruppo di testa. Una domenica da dimenticare per le Ducati factory, da incorniciare per Enea Bastianini, ma è solo la prima gara.

Obiettivi della stagione MotoGP 2022

Campione del mondo di Moto3 nel 2018, all’esordio in classe regina ha conquistato la sua prima vittoria al Red Bull Ring, oltre a tre podi e quattro pole position. Prossimo obiettivo sarà conquistare un posto nel team factory: “Non so se quest’anno o il prossimo, ma posso diventare campione del mondo. Tutti conoscono il mio potenziale e tutto il mondo sa fino a che punto posso spingermi. Potrei non essere tra i candidati al titolo, ma posso raggiungerlo. A parte i risultati aspiro l’obiettivo principale è essere un pilota ufficiale“, ribadisce in un’intervista a Dazn. “Se siamo avanti saremo dove dovremo essere“.

La Ducati Desmosedici GP22 non sembra ancora quella moto perfette che si preventivava alla vigilia. Tutti i piloti con moto ufficiali hanno riscontrato problemi tecnici, Johann Zarco ha tirato i remi in barca quando ha compreso di non poter ottenere più di un 8° posto. “Non credo sia la moto migliore in griglia, penso sia una moto super completa, ma in questo momento non penso ci sia una moto migliore dell’altra… Dobbiamo continuare a lavorare e fino a quando non vinceremo il Mondiale non saremo la moto migliore”.

Il sogno caraibico di Jorge Martin

Nella lunga intervista Jorge Martin confessa di affidarsi alla musica nei momenti di solitudine in cui un pilota è costretto. “La maggior parte delle volte è la musica a darmi sostegno. Mi piace ogni genere di musica, dipende dal momento“. Da diversi mesi ha cambiato vita, è single dopo aver chiuso il rapporto con Anabel Hernandez, influencer spagnola che spesso lo ha seguito durante i Gran Premi. Ma non c’è tempo per distrazioni in questo momento, la stagione MotoGP 2022 potrebbe riservare cambiamenti professionali.

La vittoria in Stiria del 2021 è uno dei ricordi più belli della sua carriera, ma rappresenta un trampolino di lancio. Il ricordo della scorsa estate è ancora fulgido… “Mi chiamò Morata, a volte ci sentiamo, vorrei andare a vederlo ai Mondiali. Quest’anno mi sono posto l’obiettivo di vincere tre gare, se lo faccio andremo a Cuba. È difficile, ma ho delle possibilità, lì potremo fumare un sigaro o altro (ride). L’anno scorso ho spronato la squadra con un viaggio ​​a Punta Cana, li tengo sempre motivati ​​con qualcosa“.

