MotoGP, Jorge Martin: “L’Aprilia sembra una Yamaha con motore veloce”

Jorge Martin ha smaltito l’infortunio alla mano e risale la classifica MotoGP, attraversa un buon momento della stagione, sa di giocarsi una chance importantissima per il futuro. Dopo le gare in Inghilterra e Austria in programma ad agosto i vertici Ducati dovranno decidere chi salirà nel team factory al fianco di Pecco Bagnaia dal 2023. Enea Bastianini mette sul tavolo le tre vittorie stagionali pur registrando molti alti e bassi che lasciano tutto in sospeso. Tempo di relax per il madrileno dopo una prima parte di campionato MotoGP non certo facile. “Arriviamo sempre stanchi a questa pausa, la verità è che fa sempre bene riposarsi un po’ per riprendere le energie per la seconda parte, che sarà altrettanto dura“, ha riassunto ai microfoni di Dazn.

L’ascesa di Aprilia

Le Ducati GP22, sulla carta la moto più competitiva della griglia, non devono vedersela soltanto con la Yamaha di Fabio Quartararo, ma anche con le Aprilia RS-GP22 di Aleix Espargarò e Maverick Vinales. “Aleix ha saputo fare una moto super competitiva insieme ad Aprilia. A parte il motore che ha fatto un passo avanti incredibile, quando li vedo in pista mi colpisce soprattutto come gira la moto, sembra una Yamaha con un motore veloce. Poi accelerano bene e frenano forte… Se la vedi da fuori l’Aprilia sembra che abbia tutto, è incredibile e il livello che stanno mostrando è molto alto“.

Da qui in avanti Aprilia sarà una delle principali protagoniste del campionato MotoGP. Nella stagione 2023 avranno quattro moto in pista, con l’ingresso del team RNF di Razlan Razali. Ma avranno anche un punto a sfavore: “Perdono le concessioni, che credo li abbia aiutati molto finora ad arrivare dove sono arrivati. Possiamo vedere KTM che è arrivata in vetta perché avevano delle concessioni, ma quando le hanno perse sono tornate indietro. Penso che la questione delle concessioni sia un’arma a doppio taglio“, ha aggiunto Jorge Martin.

Obiettivo team factory

Jack Miller lascerà il marchio Ducati a fine anno e il pilota del team Pramac punta a guadagnarsi la sua sella. In ogni caso avrà a disposizione ancora una Desmosedici GP ufficiale e un contratto di massimo rispetto. “Seguo le linee guida del mio manager. Alla fine penso che ogni pilota voglia andare nella squadra ufficiale, perché è la squadra che vince, è storia, capita sempre così. È chiaro che oggi un team satellite con una moto ufficiale può lottare per il Mondiale“, ha sottolineato Jorge Martin. “Ma quando si tratta di evolvere è preferibile essere nel team factory. Avendo lo stesso materiale in Pramac, lo stesso giorno, mi accontenterei. Ma la mia priorità è di salire in rosso“.