MotoGP, Jorge Lorenzo punge Zarco: “Deve avere più rispetto”

Una buona sprint race quella di Johann Zarco a Silverstone. Partito dall’ottava casella della griglia, è arrivato quarto al traguardo. La partenza non era stata buona, aveva anche perso delle posizioni, però poi ha fatto una ottima rimonta su una pista in condizioni non facili. Certamente questo risultato gli darà fiducia per la gara MotoGP di oggi pomeriggio, che si dovrebbe disputare su asfalto asciutto.

MotoGP, Jorge Lorenzo critica Zarco

Jorge Lorenzo nel post sprint ha commentato ai microfoni di DAZN quanto successo e ha anche criticato Zarco, autore di manovre che all’ex pilota non sono piaciute: “Penso che la pista sia abbastanza larga per le moto – riporta motosan.es – e non bisogna andare sulla linea del pilota che stai sorpassando, che è quello che ha fatto Zarco per due volte. Sono tante le occasioni in cui ha ripetuto questa azione, che non non è molto rispettosa per il pilota davanti. Servirebbe una tiratina di orecchie dalla Direzione Gara. Non è stato brutale come Rossi-Gibernau a Jerez 2005, ma si poteva evitare“.

Il cinque volte campione del mondo lancia una frecciatina a Johann, con il quale ebbe uno screzio nel 2020. Allora il francese lo accusò di pensare troppo ai soldi, dato che lui in precedenza aveva rinunciato al contratto con KTM a stagione in corso e invece Lorenzo non aveva fatto lo stesso con la Honda, nonostante le evidenti difficoltà. I due non sono esattamente grandi amici. Adesso la questione è un’altra, Jorge punta il dito contro alcuni sorpassi compiuti dall’ex collega.

Futuro con Ducati o Honda?

Zarco in queste settimane è al centro di alcune voci di mercato, visto che la sua permanenza nel team Ducati Pramac è incerto e c’è l’interessamento di LCR Honda. Ne ha parlato così a Sky Sport MotoGP: “Sono contento di avere un manager che si occupa di questo. Da Ducati non ho ricevuto nessuna conferma o un’offerta durante l’estate. Lui ha fatto il suo mestiere di prendere informazioni da altri team e altre azienda, quindi ci sono stati dei rumors. Sono sul mercato perché devono fare una scelta sul posto che io vorrei tenere in Pramac con una Ducati ufficiale. Aspetto, però questa situazione non mi condiziona a livello di concentrazione“.

Il due volte campione del mondo Moto2 sa benissimo che la sua sella potrebbe finire a Marco Bezzecchi, che vuole una Ducati factory e che potrebbe non riceverla nel team VR46. Presto verrà presa una decisione definitiva. Ovviamente, Johann si guarda attorno e l’ipotesi LCR Honda non gli dispiace, anche se è chiaro che oggi per fare risultati in MotoGP è la Desmosedici la moto che dà garanzie.

