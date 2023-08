Ducati al comando per cominciare la domenica di gare. Su tutti il poleman Marco Bezzecchi, seguito a ruota dal vincitore della Sprint, Alex Marquez, e dal secondo pilota di casa Gresini, Fabio Di Giannantonio. Sarà una giornata importante soprattutto per chi non ha brillato sabato, su tutti il campione MotoGP in carica Francesco Bagnaia, anonimo nella gara breve come il suo compagno di box Enea Bastianini. Vedremo poi se Honda e Yamaha riusciranno a contenere i danni sotto un cielo più sereno, anche se la situazione è molto seria… I tempi del primo turno odierno e gli orari del GP Silverstone.

MotoGP Warm Up

La prima notizia è che il cielo è nuvoloso, ma non piove. Le previsioni ieri danno pista asciutta per tutta la giornata, sarà così? Si comincia con 15-16° C per questa prima sessione di giornata, un warm up molto utile per riprendere un po’ le misure, viste le condizioni nettamente diverse rispetto alla MotoGP Sprint svolta ieri pomeriggio in condizioni miste. La pista però non è asciutta, il turno scatta con gomme da bagnato, soprattutto medie ma anche qualche soft. Il solo Fabio Quartararo invece si fa vedere da subito con doppia morbida da asciutto, realizzando qualche giro prima di optare anche lui per le mescole rain. Una prova con le slick che in seguito fa anche Maverick Vinales, fresco di agognato ritorno sul podio e determinato a confermarsi anche nella gara lunga. Come sempre, non mancano le consuete prove di partenza per concludere la sessione. Ma come si vede in foto di copertina, Jack Miller non passa mai inosservato, suscitando i sorrisetti divertiti anche nel box Ducati.

La classifica

Foto: motogp.com