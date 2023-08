MotoGP, Vinales torna sul podio “Bella spinta per ricominciare”

Aprilia era andata in vacanza con il podio di Aleix Espargaro. Campionato ripreso stavolta con Maverick Vinales 3° in gran rimonta nella MotoGP Sprint a Silverstone. Segnali di risalita per la casa di Noale, ricordiamo al primo anno senza concessioni? La nota molto positiva intanto è che ora la RS-GP è arrivata sul podio in condizioni di pista bagnata, situazione in cui ha sempre faticato. Con un battagliero Vinales, 8° in griglia, ecco un altro risultato che serviva, soprattutto dopo il botto del venerdì che l’aveva lasciato abbastanza dolorante. Lo spagnolo ha visto l’occasione e se l’è giocata, ora mira a confermarsi nella gara lunga (in teoria) in ben diverse condizioni.

Vinales torna sul podio

“Una bella spinta per iniziare la seconda parte di stagione”. Maverick Vinales inizia così il suo commento sul podio conquistato nella MotoGP Sprint. È un risultato importante per Aprilia, ma anche per se stesso: non era più salito su un podio dal primo GP dell’anno a Portimao, in quel caso conquistando un 2° posto nella gara lunga della domenica. Un punto di ripartenza sia per lui che per il costruttore veneto in questa stagione 2023 ancora molto lunga. “Siamo veloci, ma non riusciamo sempre a mettere tutto assieme. Testa bassa e si lavora.” Si può gioire però del risultato del sabato a Silverstone. “In queste condizioni abbiamo sempre fatto fatica in gara, stavolta invece sono riuscito a combattere ed a risalire.”

“Non ho questa pressione”

Dal forte incidente del venerdì al podio conquistato con la forza. Ora si aspetta di riuscire a fare bene anche nella gara che porta più punti, vale a dire quella della domenica. Per il pilota Aprilia, già da podio con tre costruttori differenti, rimane sempre all’orizzonte il passo storico di diventare il primo pilota in MotoGP in grado di ottenere vittorie di GP con tre case diverse. Ci riuscirà prima lui o Jack Miller? “Non ho questa pressione” è la risposta divertita di Vinales in conferenza stampa dopo la gara breve del sabato. “Il primo obiettivo è solo divertirsi, godersi il momento e fare bene in gara. Intanto dobbiamo lavorare e capire a che punto siamo, poi si vedrà.”

Foto: Michelin Motorsport