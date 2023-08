Battere la Honda HRC alla 8 Ore di Suzuka sarebbe stato oggettivamente difficile, ma non impossibile. Il miglior tempo in qualifica, con tutti e tre i piloti capaci di scendere sotto il fatidico muro di 2”06, aveva rinfocolato le speranze di successo di Yamaha Yart. La formazione ufficiale del diapason nel Mondiale Endurance si era presentata all’appuntamento clou della stagione con propositi assai bellicosi. E soprattutto reduce dal trionfo nella precedente 24 Ore di Spa Francorchamps. In quell’occasione, su un tracciato velocissimo, la YZF-R1 magistralmente condotta dal nostro Niccolò Canepa insieme al tedesco Marvin Fritz e dal ceco Karel Hanika, aveva marciato come un orologio. Ma a Suzuka le cose non sono filate lisce….

Ritmo indiavolato, poi lo stop

La partenza della gara di durata più prestigiosa e competitiva del globo è stata concitata come fosse un GP, con i migliori equipaggi a sfidarsi a suon di sorpassi per l’intero primo stint di gara. In questo frangente il primo colpo di scena è stata la scivolata di Mike Di Meglio, alla chicane. Un colpo basso per le aspirazioni di altissima classifica di Honda FCC. L’incidente non è stato rovinoso e la CBR-RR ha subìto danni limitati.Ma ha comportato comunque la perdita di un paio di giri a carico della formazione campione del mondo in carica. Ben più pesante il guaio capitato a Yamaha Yart. Archiviato il primo stint affidato al nostro velocissimo Niccolò Canepa, sulla R1 è salito Karel Hanika, alla rincorsa della favoritissima Honda HRC by Japan Post. La Yamaha però ha avuto un improvviso rallentamento, nella zona di Spoon Curve. Hanika è riuscito a riportare la moto nel box, per una riparazione durata oltre dieci giri. Addio sogni di gloria…

Honda HRC sul velluto

A poco meno di metà distanza Honda HCR with Japan Post ha quindi registrato l’uscita di scena dei principali antagonisti, almeno per quanto riguarda la lotta per il successo. Tetsuta Nagashima, Xavi Vierge e Takumi Takahashi stanno veleggiando in vetta alla corsa, con oltre un giro di vantaggio su Yoshimura Suzuki Sert. Ma la strada verso il traguardo è ancora lunga: conclusione della 8 Ore di Suzuka alle 11:30, ora italiana.

