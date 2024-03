MotoGP, Jorge Lorenzo: “Marquez serve più a KTM che a Ducati”

Per quale team correrà Marc Marquez nel 2025? Oggi è difficile dirlo, sono passati solamente due gran premi e il mercato piloti non si è ancora scatenato in MotoGP. Finora, le uniche operazioni sono state il rinnovo di Pecco Bagnaia e la firma di Fermin Aldeguer con Ducati. Considerando i tanti contratti in scadenza alla fine di quest’anno, potremmo vedere davvero tanti cambiamenti per il prossimo.

MotoGP, Marc Marquez può restare su una Ducati?

Il trasferimento dal team Repsol Honda a quello Gresini serviva a Marquez per rimettersi in gioco e capire se potesse essere ancora competitivo. Le prime gare hanno detto che con la Ducati è tornato a correre a un livello alto e facendo ulteriore esperienza con la Desmosedici potrà lottare costantemente per le migliori posizioni. Sta già andando fortissimo, però può fare ancora meglio.

Presto per le sentenze, però la sensazione è che Marc abbia fatto la scelta giusta lasciando HRC per firmare con Gresini Racing. Ritrovando competitività e risultati, sarà più facile trovare una sella ancora più importante per il 2025. Anche se il feeling con l’attuale squadra è ottimo e non si può scartare a prescindere una sua permanenza lì, è ovvio che lo spagnolo speri di essere scelto da un team ufficiale e magari proprio da quello Ducati. Anche se vederlo in rosso come compagno di Bagnaia appare difficile, la sensazione è che la scelta sia ristretta soprattutto tra Jorge Martin ed Enea Bastianini.

KTM possibile?

Spesso nel recente passato si era parlato anche di KTM, che con Marquez condivide lo sponsor Red Bull. Tuttavia, con un Pedro Acosta che sta brillando nel team GASGAS Tech3 appare scontata la sua promozione al fianco di Brad Binder, il quale ha un contratto che scade nel 2026. Inoltre, Stefan Pierer e Pit Beirer nelle loro dichiarazioni sono stati spesso un po’ freddi sull’ipotesi di ingaggiare un campione affermato, preferendo puntare sui piloti formati nel gruppo KTM.

Aprilia (più indirizzata su piloti come Quartararo, Bezzecchi e Bastianini) e Yamaha (impossibile) oggi non sembrano opzioni realistiche, come sembra poco probabile un ritorno in Honda. Anche se lo stesso Marc non lo aveva escluso, in questo momento la RC213V è la moto peggiore della grigli e serviranno cambiamenti significativi per spingere un top rider a guidarla nel 2025.

Il pensiero di Jorge Lorenzo sul futuro di Marquez

Jorge Lorenzo a DAZN non ha escluso la pista Marquez-KTM: “Sarei sorpreso se KTM non provasse a ingaggiare Marquez per il prossimo anno. Non si tratta solo di assicurarsi un otto volte campione del mondo, ma anche un pilota della Red Bull. Binder è un grande pilota, ma in teoria KTM dovrebbe puntare su Marc per formare un Dream Team con Acosta. Sarebbe logico“.

A suo avviso, ci sarà un tentativo da parte della casa di Mattighofen. E sul podcast Duralavita ha aggiunto ulteriori pensieri sull’argomento: “Io credo che Marquez serva più alla KTM che alla Ducati e che la KTM sia più adatta al suo stile di guida rispetto alla Desmosedici. Fare un terzo cambiamento in tre anni non sarebbe un problema, uno come lui si adatta rapidamente. Io non lo vedo in Gresini per un’altra stagione“.

Foto: Instagram Gresini Racing