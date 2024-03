MotoGP, KTM chiude a Marc Marquez? “Non abbiamo posti liberi”

Non è ancora iniziato il nuovo campionato del mondo di MotoGP, ma le voci di mercato iniziano ad insinuarsi nel paddock. Il rinnovo di Pecco Bagnaia con Ducati è la prima nota che darà il via alle danze dei contratti dei piloti. Marc Marquez sarà il grande dubbio, con Gresini Racing ha firmato un accordo annuale: quale sarà la sua prossima destinazione?

Marc Marquez e il rebus mercato

L’otto volte campione del mondo ha volutamente firmato con il team satellite per una sola stagione. Ha chiuso in anticipo il contratto con Repsol Honda, rinunciando a svariati milioni, pur di rimettersi in gioco con una moto competitiva. Per molti Marc Marquez è destinato a ritornare in HRC, avendo lasciato tutti i suoi uomini più fidati nel box dell’Ala dorata. Ma nessuno può averne certezza e molti costruttori si fionderanno sul fuoriclasse. Forse ad eccezione di KTM, verso cui sembrava ormai destinato.

Per Marc Marquez è ipotizzabile sia una promozione interna alla Ducati nel team ufficiale, così come un trasferimento in KTM, dove è fortemente coinvolta la Red Bull, uno degli sponsor più importanti del pluricampione di MotoGP. Meno realistico è che Marc Marquez guiderà un’Aprilia il prossimo anno, con la Casa di Noale che ha dirottato le sue mire su Enea Bastianini e Jorge Martin, dato che uno dei due resterà sicuramente fuori dal progetto di Borgo Panigale. Un passaggio alla Yamaha sembra da escludere visto che non corre buon sangue tra i vertici di Iwata e il #93.

KTM chiude a Marquez?

Al momento KTM non mostra molto interesse per Marquez, o forse è solo un modo per depistare la concorrenza… Il direttore sportivo Pit Beirer in questo momento deve fare quadrato intorno ai suoi quattro piloti: Brad Binder, Jack Miller, Pedro Acosta e Augusto Fernandez. In ogni caso, Binder è contrattualmente vincolato a KTM anche dopo il 2024 e Acosta è considerato un astro nascente intoccabile. “La nostra più grande motivazione è raggiungere il nostro obiettivo con i piloti attuali“, ha detto l’ex motocrossista come riportato da Motorsport-Total.com. La line-up piloti è composta da un sano mix di gioventù ed esperienza. “Con Pedro e Augusto abbiamo a bordo due piloti Moto2 di grande successo che sono ancora molto giovani. Jack è un guerriero esperto e Brad è un pilota assolutamente vincente. Con questa squadra possiamo attaccare“.

Entro la fine della primavera la Casa austriaca proverà a chiudere subito i giochi di mercato piloti, restando così fuori dal vortice che travolgerà la MotoGP. “Credo nei nostri quattro piloti. Per come stanno le cose oggi, non abbiamo posti liberi“, ha aggiunto Pit Beirer. D’altro canto non ha nessuna garanzia che Miller, Acosta e Fernandez vogliano restare in KTM. “È una strada a doppio senso, quindi non possiamo rilassarci… Vogliamo dimostrare loro che sono nel posto giusto. Cerchiamo di tenere la porta chiusa finché è possibile. Ma quest’anno può succedere molto“.

Foto KTM Factory Racing