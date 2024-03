Formula 1: 30 marzo 1984 la prima vittoria di Carlos Reutemann

Nel finire di marzo 1974 l’attenzione degli appassionati di sport era in gran parte rivolta alla prima cavalcata del Bayern Monaco sul tetto d’Europa. Ma anche GP del Sud Africa di Formula 1 calamitò molte attenzionale. La terza gara del mondiale si corse il 30 marzo di quell’anno, che per coincidenza capitò di sabato come stavolta. E’ un GP passato alla storia, perchè registro il primo successo in Formula 1 di Carlos Reutemann. Fù anche il ritorno al successo per pilota argentino. Oggi sono esattamente cinquant’anni da quella gara. In quella stagione il Mondiale venne conquistato da Emerson Fittipaldi con la McLaren. Noi però torniamo a quella giornata di fine marzo sul circuito di Kyalami.

L’arrivo in terra sudafricana della Formula 1

La prova in Sud Africa, come detto, fu la terza del campionato ed arrivò dopo quelle in Argentina e Brasile. La Formula 1 aveva lasciato il Sud America per sbarcare nel continente africano. Due gare che furono piene di colpi di scena e che vedevano in testa al campionato Clay Ragazzoni con la Ferrari. Nel mondiale costruttori invece il Cavallino era dietro solo alla McLaren. Lo svizzero aveva totalizzato 10 punti sino a quel momento senza vincere mai. La costanza lo aveva premiato. Clay grazie a due podi era lì, seguito da Fittipaldi e Denny Hulme ad un punto da lui. Carlos Reutemann invece, non aveva totalizzato nemmeno un punto nelle prime due uscite stagionali.

Il pilota argentino insieme alla sua Brabham sembrava un po’ in difficolta, avendo raggiunto al traguardo sempre in settima posizione. La BT44 motorizzata Ford-Cosworth sembrava non essere all’altezza della concorrenza. Il weekend del GP del Sud Africa non partì nei migliori dei modi, tanto che si pensò alla sua cancellazione. Il problema era dovuto alla profonda crisi petrolifera di quegli anni, che colpì anche la Formula 1. Il carburante scarseggiava alla fine del 1973 e così i suoi prezzi aumentarono vertiginosamente. Il fine settimana prese rocambolescamente il via e il venerdì di qualifica premiò Niki Lauda. L’austriaco con la sua Ferrari girò in 1:16.580, mentre Carlos Reutemann siglò il quarto tempo. La prova di Niki fu incredibile, visto che dopo di lui sino alla sesta piazza c’erano solo motorizzate Ford.

La gara che aprì le porte del trionfo a Carlos Reutemann

Il GP il sabato parte subito forte, già allo spegnimento dei semafori. Lauda, infatti, viene appaiato alla prima curva, ovvero la Crowthorne, da Carlos Reutemann e Ragazzoni. Niki si difese con astuzia e bravura e mantenne la prima posizione. L’argentino per la manovra effettuata da Lauda fu costretto ad allargarsi, portando Clay a toccare l’erba con due ruote. Nel corso del decimo giro, Reutemann si era rifatto sotto all’austriaco, passandolo sul rettilineo finale. La gara dopo quel momento si incanala su un binario prestabilito, registrando parecchie uscite di scena. Sui 27 f piloti che presero il via, soltanto 18 arrivarono al traguardo.

Il primo dei due colpi di scena più grandi della gara ci fu nel corso del sessantacinquesimo giro. Ragazzoni che si trovava in terza posizione è costretto al ritiro. La Ferrari dell’elvetico ha un problema alla pressione dell’olio del motore, che lo costringe ad abbandonare la prova. Secondo colpo di scena nel corso del settantacinquesimo giro. Lauda ha un problema all’iniezione della sua 312B3, le due rosse si ritirano quindi nel giro di dieci tornate una dall’altra. Carlos Reutemann può così volare verso il suo primo trionfo in Formula 1, riportando la Brabham al successo dopo 4 anni. L’ultimo successo per la casa britannica era stato proprio nel GP del Sud Africa edizione 1970. Dietro il sudamericano giungono Jean-Pierre Beltoise con la BRM e Mike Hailwood con la McLaren a chiudere il podio. Quello di Beltoise sarà l’ultimo podio conquistato in F1 dalla BRM.

Carlos Reutemann l’ultimo grande argentino

La vittoria di Carlos Reutemann fu la fine di un lungo digiuno per l’automobilismo argentino. L’ultimo prima di lui a vincere in Formula 1 era stato Juan Manuel Fangio nel GP di Germania nel 1957. Quella di 40 anni fa fu il primo di dodici successi nel massimo campionato. Reutemann vincerà oltre che con la Brabham anche con la Ferrari e la Williams. Nel 1981 proprio con la casa di Groove arrivò ad un passo dal titolo, giungendo secondo alle spalle di Nelson Piquet che guidava pensate un po’, una Brabham. Carlos nel 1982 si ritirò dalla F1 dopo sole due gare per via della guerra della Falkland. Un argentino non era ben visto in Inghilterra, così la sua strada si separò dalla casa britannica. Reutemann è stato l’ultimo argentino a vincere una gara nel massimo campionato e ad oggi i piloti provenienti da quella nazione sono scomparsi. L’ultimo argentino è stato Gaston Mazzacane nel 2001 da pilota pagante del team Prost. Alain lo cacciò dopo 4 gare per via dei suoi risultati, il GP di San Marino di quell’anno è l’ultima volta che abbiamo visto un argentino sulla griglia. Pensare che proprio cinquant’anni fa l’automobilismo argentino aveva ripreso a sognare.

FOTO: social Formula 1