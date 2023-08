MotoGP, Jorge Lorenzo: “Bezzecchi ha esagerato. Bagnaia? Prima non era così”

Il recente weekend MotoGP a Silverstone è stato molto interessante, c’è stata tanta lotta in pista e non sono mancati i colpi di scena. Certamente, tra le notizie più rilevanti della gara di domenica ci sono la vittoria di Aleix Espargaro con l’Aprilia e il caduta di Marco Bezzecchi.

MotoGP Silverstone, Lorenzo stupito da Espargaro e Aprilia

Silverstone è la pista in cui Aprilia era riuscita ottenere il suo primo podio in MotoGP nel 2021, proprio con Espargaro. E nel 2022 è arrivata seconda con Maverick Vinales. Si sapeva che la RS-GP aveva la possibilità di essere nuovamente competitiva e così è stato.

Jorge Lorenzo, intervenuto a DAZN, ha commentato così la vittoria di Aleix davanti a un osso duro come Pecco Bagnaia che solamente all’ultimo giro ha capitolato: “Bagnaia ha fatto una grande gara – riporta Motosan.es – mostrando solidità e di essere il migliore con la Ducati. Sarà difficile per Martin e Bezzecchi batterlo. Espargaro era impressionante nella seconda parte del circuito, soprattutto nelle accelerazioni. Aveva una trazione che non so spiegare da dove provenisse. Mi ha sorpreso ed è stata la chiave per superare Pecco“.

L’errore di Marco Bezzecchi

Sarebbe stato interessante vedere come sarebbe andata la battaglia se Bezzecchi non fosse caduto nelle prime fasi. Il potenziale per salire sul podio lo aveva, al momento della scivolata era dietro Bagnaia e ha poi buttato via tanti punti.

Il pilota del team Mooney VR46 ha riconosciuto di aver commesso un errore, frenando leggermente troppo forte in curva 15. Anche Lorenzo ha dato la sua lettura dei fatti: “Bezzecchi era il favorito, ma per due giri ha esagerato in frenata. La prima volta è riuscito a salvarla andando lungo, ma nella seconda ha voluto entrare in curva ancora più veloce e la gomma anteriore ha detto basta“.

Lorenzo elogia Bagnaia

Pecco è stato beffato all’ultimo giro, ma lo stesso Espargaro ha ammesso che la gara del rivale è stata più difficile perché c’era lui in testa quando ha iniziato a piovere. Seguire è più facile in tale situazione, però il campione in carica MotoGP ha gestito tutto bene e alla fine non ne aveva per rispondere al pilota dell’Aprilia.

Jorge vedere un Bagnaia maturato e ha speso belle parole nei suoi confronti: “In certi momenti delle gare, quanto è in testa, forse può andare più forte – spiega – ma sa che se spinge un po’ di più rischia maggiormente di cadere. Quindi va due decimi più lento ed è molto costante per tutta la corsa. È molto migliorato dopo aver commesso degli errori. Ha imparato ad autogestire la sicurezza di essere un campione, ha una temperanza che prima non aveva“.

Foto: Instagram