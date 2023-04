MotoGP, Joan Mir segnale d’allarme: “Situazione non facile”

Il coro del malcontento avrà una voce in più da questo weekend di MotoGP. Dopo averci provato durante la preseason e nei primi round stagionali, Joan Mir ha capito che adattarsi alla Honda RC-V non sarà per nulla facile. Nelle qualifiche di Jerez ha raccolto solo una 20esima posizione, nella Sprint Race ha rimediato l’ennesima caduta del weekend.

Joan Mir perde fiducia

Le alte temperature di Jerez gli hanno permesso di capire meglio i problemi con la RC213V che gli hanno causato grande diffidenza. “Quando fa così caldo tutti i problemi peggiorano, specie in curva, in accelerazione. Soffro molto lì. Freno forte e riesco a recuperare molto tempo, ma un giro, due, tre… ma non per dodici o venti e finisco per sbagliare. Questo per la fiducia è fatale. Ho una mancanza di fiducia bestiale. A volte è difficile avere la stessa fiducia e motivazione di sempre“.

I ricordi del titolo 2020 sono ben lontani, così come il feeling che aveva instaurato con la Suzuki. Questa moto è frustrante per il maiorchino e uscire da questa situazione non sarà facile. Ad oggi ha raccolto appena 5 punti. “Ora è il momento di provare a risolvere questo problema. Bisogna raccogliere informazioni e vedremo cosa portano nel test (lunedì, ndr) per vedere cosa può essere migliorato, perché è così che si gioca“.

Una Honda senza novità

La vittoria di Alex Rins ad Austin rischia di essere un caso isolato, l’assenza prolungata di Marc Marquez non aiuta nessuno. Ma Joan Mir sembra avere le idee già abbastanza chiare dopo un tentativo di adattamento. “Tutti si evolvono e noi continuiamo senza migliorare. Puoi fare bene in una gara, in un turno di prove o qualifica, ma poi torna la realtà. Non è una situazione facile“. Difficile trovare stimoli senza podi o vittorie e il pilota del team Honda factory ammette: “Non mi diverto da molto tempo“. La fiducia inizia a calare e se neppure gli aggiornamenti che proverà a Jerez sortiranno effetti sarà una stagione MotoGP davvero complicata, con ripercussioni anche sul suo futuro professionale.

Foto di Valter Magatti