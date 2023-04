LIVE MotoGP Jerez 2023: diretta Sprint Race, incidente e red flag

Vittoria di Brad Binder, Pecco Bagnaia e Jack Miller sul podio. 4° Jorge Martin seguito da Oliveira, Pedrosa, Vinales, Zarco, Bezzecchi e Marini.

-1 giro: Errore di Miller che scivola dietro a Bagnaia

-2 giri: Binder si mette davanti a Miller, Martin incollato a Bagnaia…

-4 giri: Caduta di Joan Mir che fatica a trovare un feeling minimo con la Honda RC-V. Le due KTM di Miller e Binder s’involano verso una sfida a due, Bagnaia a cinque decimi dalla vetta.

-5 giri: La nuova top-10: Miller, Binder, Bagnaia, Martin, Oliveira, Pedrosa, Zarco, Vinales, Bezzecchi, Marini. 12° Fabio Quartararo preceduto da Fabio Di Giannantonio, 16° Franco Morbidelli.

-6 giri: Caduta di Aleix Espargaro! Bezzecchi sorpassa Marini ed entra in top-10.

-7 giri: Cade anche Taka Nakagami. Enea Bastianini ai box: “Pensavo di essere pronto invece ancora no, dobbiamo esaminare quello che ho alla spalla e bisogna capire il perché… Dovrebbe farmi male la scapola“.

-8 giri: Jack Miller mette a segno un sorpasso da manuale e balza al comando. Cade Alex Marquez che perde l’anteriore.

-9 giri: La top-10 della MotoGP Sprint: Binder, Miller, Bagnaia, Martin, Espargaro, Oliveira, Pedrosa, Zarco, Vinales, Marquez.

-10 giri: Nelle retrovia Fabio Quartararo 14° preceduto da Marco Bezzecchi, 16° Franco Morbidelli.

-11 giri: Bruciante lo scatto delle KTM di Binder e Miller, ma Jorge Martin si piazza tra le due RC16. 4° Francesco Bagnaia davanti ad Aleix Espargaro, Oliveira e Pedrosa.

15:16 – Nuovo giro di ricognizione.

-12 giri: Cadono Morbidelli, Alex Marquez e Bezzecchi alla curva 2. Miller e Binder al comando, seguono Bagnaia, Espargaro e Oliveira. Cade anche Raul Fernandez. Bandiera rossa! La gara ricomincerà con 11 giri. L’incidente scaturisce da un errore di Franco Morbidelli che va a prendere un varco ormai chiuso, spingendo a terra Alex Marquez. Nella carambola finisce ko anche Bezzecchi.

Il pre-gara Sprint

15:02 – Si sta per concludere il warm-up lap.

15:00 – Quinta pole in MotoGP per Aleix Espargaró: “Sono contento della pole position dopo l’errore commesso in mattinata, quando abbiamo deciso di provare un nuovo pacchetto aerodinamico. È stato un errore averlo provata qui sapendo che lunedì abbiamo una giornata di test su questa stessa pista“.

14:58 – Fabio Quartararo era particolarmente furioso dopo le libere del venerdì. Leggi qui l’articolo.

14:56 – Valentino Rossi in griglia va a salutare Dani Pedrosa e poi si posiziona vicino a suo fratello Luca Marini.

14:52 – Enea Bastianini ha dato forfait: la frattura alla spalla provoca ancora dolore e, dopo alcuni giri dic prova nella FP3, ha deciso di rimandare a Le Mans.

14:47 – I piloti escono dai box e vanno a schierarsi in griglia di partenza. Saranno 12 i giri da percorrere prima della bandiera a scacchi.

14:45 – Prestazione degna di nota da parte di Dani Pedrosa, collaudatore KTM ritiratosi dalla MotoGP nel 2018. Lo spagnolo chiude la seconda fila e affronterà la sua prima gara sprint in carriera. “Non so cosa aspettarmi. So che guidano in modo molto aggressivo. Non so invece come reagirà la moto quando sei in gruppo. Di solito guido da solo. Devo capire come affrontarla e adattarmi“.

14:40 – Nel box del team Mooney VR46 è presente Valentino Rossi: leggi qui le sue dichiarazioni.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

Il meteo incerto di sabato mattina ha un po’ rimescolato le carte durante le qualifiche MotoGP a Jerez. In pole position Aleix Espargaró, autore di un episodio surreale nella FP3. Il pilota Aprilia ha schivato un gatto ed è caduto con tanto di discussione con i marshall. Rientrato ai box in fretta e furia, ha cambiato moto ed è sceso in pista nel Q2 più carico che mai, piazzando una super pole in 1’37″216. In prima fila ci saranno la KTM di Jack Miller e la Ducati di Jorge Martin.

Ancora qualche piccolo problema in frenata per il campione in carica Francesco Bagnaia, quinto sulla griglia di partenza, affiancato dalle KTM di Brad Binder e Dani Pedrosa. In terza fila Miguel Oliveira, Johann Zarco e Luca Marini; in quarta Maverick Vinales, Taka Nakagami e Alex Marquez.

Qualifica sfortunata per Marco Bezzecchi che manca l’accesso al Q2 per un gruzzolo di millesimi. Il leader del Mondiale partirà dalla 13esima piazza, davanti ai connazionali Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Continua il weekend deludente di Fabio Quartararo, ieri fuori dalla top-15, oggi 16° alla partenza della MotoGP Sprint. 18° il vincitore del GP di Austin, Alex Rins, in difficoltà a restare nelle zone di vertice qui a Jerez. La gara sprint prenderà il via alle ore 15:00.

Foto: MotoGP.com