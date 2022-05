MotoGP, Jarvis: “Risultati del team RNF? Non siamo contenti”

Razlan Razali si guarda intorno e valuta un’opzione alternativa per la prossima stagione MotoGP. Yamaha gli ha rinnovato la fiducia per un solo, fino al termine della stagione 2022, dopo i cambiamenti societari dello scorso anno. L’addio del main sponsor Petronas e del suo lauto budget ha costretto il manager malese a rivedere i piani e l’organigramma della squadra, oltre alla chiusura dei team Moto2 e Moto3 per concentrare tutta l’attenzione sul progetto in Top Class.

RNF e il futuro in MotoGP

In soccorso di Razali è arrivato lo sponsor italiano WithU, alcune figure centrali del team hanno dovuto fare le valigie e finora i risultati in pista non stanno premiando. Andrea Dovizioso ha raccolto 8 punti in sei gare e all’orizzonte non sembrano esserci speranze di grandi miglioramenti, il rookie Darryn Binder gravita costantemente nelle ultime posizioni con la M1 2021. Da settimane nel paddock MotoGP si vocifera di un possibile interessamento verso Aprilia, con il costruttore veneto che cerca un team satellite già dallo scorso anno. Con Gresini Racing l’alleanza non è andata in porto e la formazione di Nadia Padovani ha preferito optare per Ducati. Ma Yamaha è soddisfatta della partnership con RNF?

Lin Jarvis non può certo essere soddisfatto dei risultati raccolti in questa prima parte di Mondiale MotoGP. “A causa dei cambiamenti inattesi e della cancellazione dei programma Moto3 e Moto2 abbiamo ritenuto opportuno firmare questo accordo annuale“, spiega il manager britannico ad ‘Autosport’. “Penso che la squadra abbia trovato una certa stabilità e che l’intera transizione durante l’inverno sia stata un compito duro e difficile per loro“. Dal punto di vista finanziario la situazione sembra stabile, ma le prestazioni lasciano a desiderare. “Siamo contenti dei risultati finora? No, non credo. Ma direi che dal punto di vista della squadra stanno andando bene. Abbiamo tempo fino a fine giugno per prendere la nostra decisione, ma sono ottimista sul fatto che rinnoveremo con RNF“. Ma Aprilia resta alla finestra in attesa di cambiamenti di vento.

Foto: Motogp.com