MotoGP, Jack Miller positivo: non può lasciare l’Australia

Jack Miller positivo al Covid, salterà la presentazione del Ducati Team del 28 gennaio. Per il primo test MotoGP a Sepang sarà una corsa contro il tempo.

Jack Miller è risultato positivo al Covid-19 e seppure asintomatico non potrà viaggiare. Il pilota della Ducati è ritornato nella sua Australia dopo l’ultimo test di Jerez per riabbracciare familiari e i vecchi amici, ma negli ultimi giorni ha contratto il virus e dovrà saltare la presentazione del team in programma il 28 gennaio. Resta vincolato a Townsville dove i genitori hanno una fattoria che sfrutta anche per gli allenamenti.

Test in Malesia in dubbio?

Alle prime luci dell’alba Jack Miller ha postato un video sui social in cui riferisce di essere positivo al Coronavirus. “Purtroppo, come potete vedere, sono ancora a casa in Australia dopo essere risultato positivo. Ciò significa che non mi è permesso viaggiare, circostanza che mi farà perdere la presentazione della squadra. A parte questo mi sento bene, non ho sintomi e continuo la mia preparazione qui, in fattoria“. Il primo test MotoGP in Malesia non dovrebbe essere in discussione: la data prevista è il 5-6 febbraio, per allora l’australiano della Ducati dovrebbe negativizzarsi e poter viaggiare verso Sepang.

Per accedere in territorio malese il governo richiede un tampone negativo effettuato non più di 72 ore prima di mettersi in viaggio. Al momento di atterrare all’aeroporto di Kuala Lumpur dovranno sottoporsi ad un altri test molecolare. Nell’attesa del responso dovranno rimanere alcune ore in isolamento in albergo. Terminata questa proceduta la carovana della MotoGP verrà divisa in due hotel autorizzati per restare nella bolla sanitaria. Verranno autorizzati solo gli spostamenti dalla struttura ricettiva alla pista e viceversa. A conclusione del primo test si partirà per la vicina Indonesia su voli charter stanziati da Dorna.

La prima sfida del 2022

Jack Miller probabilmente parteciperà all’evento di presentazione con un intervento a distanza. La nuova stagione di MotoGP non inizia sotto una buona stella, ma non dovrebbe compromettere le sue prestazioni. “Ho potuto schivarlo per così tanto tempo prima che saltasse su e mi mordesse“, scherza ‘JackAss’. “Comunque, stiamo tutti bene e in salute. Spero di poter viaggiare presto, non vedo l’ora di essere di nuovo con il team Ducati“. Sarà un anno decisivo per il suo futuro: bisognerà convincere i vertici di Borgo Panigale a rinnovargli la fiducia e il contratto, dalle retrovie spinge Jorge Martin per salire nella squadra factory. Al suo primo anno con il team ufficiale ha ottenuto due vittorie, tre podi e il quarto posto in classifica finale.

