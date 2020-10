Conclusa l'asta per la visiera a strappo di Miller, raccolti 4667 euro. Un bel gesto da parte del pilota, che si dà un 4 per il 2020 finora. E verso Le Mans: "Mi sono sempre trovato bene."

Ci ricordiamo tutti la famosa visiera a strappo di Quartararo che ha posto fine alla gara di Jack Miller a Misano-2. Il pilota Pramac Racing, dopo averla esposta come ‘trofeo’ nel suo box MotoGP, aveva deciso di donarla a Two Wheels for Life, avviando così un’asta benefica. Questa si è ormai conclusa: raccolta l’equivalente della bella somma di 4667 euro. Un episodio sfortunato che si è trasformato in un gesto importante da parte del pilota australiano.

“PRIMA PARTE DI 2020 DA 4”

Nel contempo però non è soddisfatto della stagione realizzata finora. Come voto si è dato “4 su 10”, con la speranza che la situazione migliori nettamente, a partire da questo fine settimana a Le Mans. Prevista pioggia, una ‘preoccupazione’ che ancora mancava ai piloti MotoGP quest’anno. “Forse non è il periodo migliore per andarci, ma questa è la situazione” ha ammesso Miller. Ma nel complesso “Adoro Le Mans. Ci ho vinto in Moto3, in generale mi sono sempre trovato a mio agio. Non vedo l’ora di ritornarci.”