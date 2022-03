Honda, KTM, Honda, ma una volta di più distacchi ridotti. Questo ci dice la prima sessione di prove libere per la categoria MotoGP, all’esordio sul tracciato di Mandalika dopo i recenti test ufficiali. In particolare svetta Pol Espargaró, galvanizzato dall’ottimo inizio di stagione in Qatar e protagonista in questa prima sessione. Inizia bene anche Miguel Oliveira, chiamato al riscatto dopo lo zero nel GP inaugurale, completa la top 3 Marc Márquez. Vedremo se i valori verranno confermati, con un occhio anche al meteo… Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 1

Debutto MotoGP al Mandalika Circuit tra tante incognite, su tutte la superficie della pista e la rivista gamma Michelin (dalla carcassa più dura) per questo GP, due grandi differenze rispetto ai test svolti in precedenza. La pista non è perfetta e si comincia prevalentemente con gomme rain, per poi cambiare gradualmente verso le slick, nello specifico l’abbinamento soft-medium. In tanti si fanno vedere in azione fin da subito, mentre alcuni scelgono invece di aspettare, ma a circa metà turno sono tutti in pista e, come previsto, tutti molto vicini. Inizialmente comandano le Ducati, in seguito ecco che si fa vedere il duo Repsol Honda, non sono da meno anche i ragazzi Yamaha, KTM, Aprilia. Serve la bandiera a scacchi per avere la classifica finale ed è proprio allo scadere che arriva il guizzo di Miguel Oliveira. Ma la sua gioia dura pochi secondi, Pol Espargaró completa il suo ultimo giro e si prende la prima posizione, davanti al portoghese di KTM ed al compagno di box Marc Márquez.

La classifica

I settori migliori

