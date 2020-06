Andrea Dovizioso protagonista di un incidente a Faenza nel corso di una gara motocross. Si teme la frattura della clavicola sinistra per il pilota MotoGP.

Non si mettono bene le cose per Andrea Dovizioso. L’uomo di punta Ducati è caduto nel corso di una gara di motocross sulle colline di Faenza, atterrando malamente sulla spalla sinistra. Ora il pilota MotoGP è in ospedale a Forlì per sottoporsi a tutti gli esami del caso. Purtroppo non si esclude la frattura della clavicola, che comprometterebbe l’avvicinamento alla prima gara del 2020, e anzi metterebbe in dubbio la sua presenza nel GP di Spagna.

Come riporta Sky Sport MotoGP, Andrea Dovizioso era tra i protagonisti della prima gara di motocross del Campionato Regionale Emilia Romagna, di scena sul tracciato di Monte Coralli, a Faenza. Come detto, un brutto incidente ha portato ad un infortunio alla spalla sinistra, ma il timore è appunto la frattura. Nelle prossime ore, una volta avuti i risultati degli esami, si saprà di più. Non una buona notizia, visto che la prima gara a Jerez è il 19 luglio.