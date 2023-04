MotoGP, incidente Martin-Marquez in curva 3: la versione dei piloti

Per Alex Marquez il weekend di MotoGP in Texas sarà una pagina da cancellare totalmente. Lascia gli States con zero punti. Un lieve malore in gara sprint provoca una caduta, nella gara domenicale viene travolto dal compagno di marca Jorge Martin subito dopo la partenza. Incidente di gara come tanti, un vero peccato per il minore dei fratelli Marquez che aveva il ritmo per lottare nelle prime posizioni.

L’incidente alla curva 3

Il pilota Gresini Ducati, che ha vomitato nel casco prima di cadere dalla quinta posizione nella Sprint del sabato, ha lasciato Austin a mani vuote dopo essere stato coinvolto nell’incidente alla curva 3 di Jorge Martin nella gara principale. La gamba di Alex Marquez è poi rimasta intrappolata tra le moto ancora in movimento prima di entrare in contatto con il muro a bordo pista. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica, nonostante il passaggio per il centro medico, ma tanta rabbia per i punti persi. “La mia gamba era intrappolata tra le due moto e ho anche toccato il muro. Quindi non è stato un incidente facile. Sono però arrabbiato perché oggi abbiamo perso molti punti“.

La sfortuna centra Alex Marquez

Nelle qualifiche aveva guadagnato il 4° posto, poteva essere un altro fine settimana di conferme, invece bisognerà attendere Jerez per dimostrare di poter essere tra i big. A complicare questo round MotoGP anche una sospetta intossicazione alimentare che ha provocato un malore durante la Sprint. “È un po’ strano avere la migliore prestazione della stagione qui e ottenere 0 punti! A Portimao e in Argentina, dove non siamo stati proprio bravi, siamo riusciti a prendere tanti punti. Queste sono le corse“. Nessuna rabbia nei confronti di Jorge Martin che lo ha steso pochi istanti dopo il via. “Può succedere anche a me domani, per me il caso è chiuso“, anche se sperava in una sanzione per il pilota Pramac.

La versione di Martin

Anche Martin non era nelle migliori condizioni di salute ad Austin, a causa di uno stato influenzale che lo ha spinto a prendere antibiotici. Spiega così l’incidente alla curva 3: “Aleix [Espargaro] era largo in curva 2 e io ero all’esterno, quindi sono andato troppo all’esterno. Appena ho chiuso alla curva 3 ho perso l’anteriore. Forse ero fuori traiettoria, ma non avevo nessuna alternativa“. Uno scivolone che ricorda per molti versi quello rimediato da Francesco Bagnaia diversi giri dopo. “Al primo giro forse la gomma non era pronta, ma ho avuto questa strana caduta e sicuramente mi dispiace per Alex…“. Il vento soffiava in direzione opposta ai giorni precedenti e stavolta non era un vento di primavera.

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon

Foto: MotoGP.com