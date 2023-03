MotoGP, incidente Marquez-Oliveira: il racconto di Maverick Vinales

Maverick Vinales si candida ad essere pilota di punta del box Aprilia e alla prima vittoria con la RS-GP in MotoGP. A Portimao termina davanti al più esperto Aleix Espargaró nelle qualifiche, nella Sprint e in gara, tiene testa alla Ducati di Pecco Bagnaia, ma stavolta deve accontentarsi del 2° posto. Il pilota di Roses chiude con un distacco di sei decimi dal vincitore assistendo da vicino all’incidente tra Marc Marquez e Miguel Oliveira.

Grande lavoro Aprilia

La stagione MotoGP di Maverick Vinales inizia subito con un buon 5° posto nella Sprint Race. Peccato che un avversario l’ha spinto fuori alla curva 5 e ha perso tempo nella risalita. Aveva un ottimo passo nella gara domenicale, al terzo giro si è piazzato alle spalle del campione del mondo e ha seguito Pecco Bagnaia come un’ombra. Ha mantenuto un distacco quasi mai superiore a 1″ senza però mai avere la possibilità concreta di superarlo nella seconda parte del Gran Premio. “Sono orgoglioso di Aprilia e del mio equipaggio che hanno lavorato duramente per tutto il weekend. E sono contento di essere riuscito a mettere pressione a Pecco. Ho fatto qualche giro come in qualifica e ho spinto il più possibile, ma lui non ha commesso errori“.

La nuova MotoGP

Stavolta è andato vicino alla vittoria, l’appuntamento con il gradino più alto del podio è solo rimandato. “Se otteniamo il massimo dalla nostra Aprilia, allora ci siamo… Sono sicuro che prima o poi vinceremo“. Il nuovo format della MotoGP non impensierisce Vinales: “Venerdì è come una qualifica. Quindi devi essere super nitido fin dalla prima sessione di prove libere, fin dal primo momento. Intensifica il livello, ti rende più concentrato, è più fisico, ovviamente. Penso che sia anche piuttosto interessante fare una gara sabato per vedere un po’ come stanno andando le cose. E niente, vedremo. Più che altro è che nelle FP2 ti qualifichi già ed è un po’ strano per noi, ma è qualcosa che adegueremo“.

Aumenta il livello di aggressività in pista, la competizione raggiunge livelli senza precedenti, anche il rischio di infortuni. Come dimostra l’incidente tra Marc Marquez e Miguel Oliveira al terzo giro. “Era entrato in frenata molto tardi ed era chiaro che non avrebbero mai preso la curva“, ha raccontato Maverick Vinales che ha assistito da vicino. “Ho visto Marc affondare dentro e Jorge Martin sbattere la porta. Marc ha toccato Jorge e ha dovuto rilasciare il freno o sarebbero caduti tutti e tre. Quando ho visto colpire Miguel, ho pensato che avrebbe sofferto molto“.

Foto: MotoGP.com