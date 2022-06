MotoGP in vacanza: quando si correrà il prossimo GP?

Uno spettacolare GP d’Olanda ha chiuso la prima parte del Mondiale MotoGP. Si sono disputate undici tappe, con Fabio Quartararo che nonostante il doppio errore di Assen comanda la classifica con 172 punti. Il francese ha tenuto una media di 15,6 punti conquistati per GP: più o meno è la stessa media (15,4 punti/gara) che l’anno scorso gli ha permesso di vincere il suo primo titolo iridato. E’ un ritmo molto blando: nel 2019, nell’ultima stagione prima del grave infortunio, Marc Marquez dominò la scena totalizzando 22 punti/gara. Senza il più pilota più vincente di quest’ultima epoca, la MotoGP ha cambiato radicalmente faccia.

Quando si ricomincia?

La MotoGP si concede una lunghissima vacanza. Si tornerà in pista dal 5 al 7 agosto, sul tracciato britannico di Silverstone. Si comincerà giovedì 4 agosto con la tradizionale conferenza stampa prevista alle ore 18:00 in Italia. Le prove libere del venerdì prenderanno il via alle 10:55, le qualifiche del sabato alle 15:10, mentre la gara della Top Class alle 14:00. (13:00 ora locale). I fan potranno seguire in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in streaming su NowTV, in differita su TV8. Nello stesso mese si gareggerà anche a Zeltweg (Austraia). Poi dal 4 settembre la top class sarà impegnata in un autentico tour de force, con sette GP concentrati in appena due mesi. In questo brevissimo lasso di tempo la carovana è attesa anche ad Oriente: dopo tre anni di stop torna infatti il poker Giappone, Thailandia, Australia e Malesia. Gran finale il 6 novembre a Valencia.

Spazio alla F1

Perchè la MotoGP si ferma per sei settimane? La risposta è semplice: per lasciare spazio alla F1, che nel mese di luglio correrà ben 4 GP. Le auto poi si fermeranno per quasi tutto agosto. Un’alternanza studiata per motivi televisivi, e determinata anche dai ritocchi che Dorna (il promoter del Motomondiale) è stata costretta ad apportare in corsa, come il posticipo al 2023 del GP Finlandia che era inizialmente previsto il 10 luglio prossimo.

I GP che restano da correre

7 agosto: Silverstone (Regno Unito)

21 agosto: Zeltweg (Austria)

4 settembre Misano (Italia)

18 settembre Aragon (Spagna)

25 settembre Motegi (Austria)

2 ottobre Buriram (Thailandia)

16 ottobre Phillip Island (Australia)

23 ottobre Sepang (Malesia)

6 novembre Valencia (Spagna)