MotoGP, Honda SOS: “Senza Marc Marquez a Misano è un problema”

Marc Marquez al centro dei riflettori dopo la notizia della separazione dal suo storico manager Emilio Alzamora. Durante la due giorni nel paddock MotoGP al Red Bull Ring il campione della Honda ha affrontato di petto diversi affari. Ha parlato con gli ingegneri HRC per avere un’idea chiara di quanto sta succedendo con la RC213V e per discutere gli ultimi dettagli con il nuovo manager Jaime Martínez, responsabile marketing della Red Bull in Spagna. Intanto in pista si concludeva un altro week-end amaro per la squadra di Alberto Puig, incapace di posizionare un pilota nella top-10.

Magia spezzata in casa Honda

La tappa austriaca ha semplicemente riconfermato il momento di crisi che sta vivendo la Casa dell’Ala dorata in MotoGP. “Sappiamo cosa ci sta succedendo, ma non sappiamo come risolverlo“. C’è la tentazione di fare qualche passo indietro, magari partendo dalla base 2021 con cui Marc Marquez ha ottenuto tre vittorie. Ma i progressi apportati da Ducati e Aprilia fanno esitare su questa scelta in vista del prototipo 2023. “La moto di Misano (2021) più o meno andava, poi sono state apportate modifiche troppo radicali – spiega Puig a Dazn -. Probabilmente devi tornare un po’ indietro, ma devi pensare a nuove idee“. Dal 2013 al 2019 Honda ha dominato in lungo e in largo, salvo nella stagione 2015, poi l’infortunio di Marc ha spezzato l’incantesimo. “Dopo l’incidente abbiamo interrotto lo sviluppo con un ragazzo che dà il 200%“.

Marquez e i test MotoGP

In casa Honda potrebbero esserci grandi cambiamenti in corso, l’organigramma aziendale è chiamato a dare una svolta, i costruttori europei hanno imparato a gestire in maniera vincente. In questi giorni l’attenzione sarà puntata sulla visita medica che Marc Marquez deve sostenere a Madrid il 25 agosto e la Tac accerterà le condizioni dell’omero. Alberto Puig sa quanto sarebbe importante avere il campione a Misano per il test MotoGP, per dare una direzione da seguire ai tecnici giapponesi.

La probabile assenza “sarebbe un problema… Personalmente credo che non sarà lì per la gara, Ma sarebbe molto importante se potesse non dico fare 100 giri al giorno, ma almeno quattro, per dire ‘si’ o ‘no’“. Più facile che lo rivedremo in pista nell’ultimo test di Valencia a novembre. “Il test di Misano è molto importante per preparare un prototipo per Valencia. Se non ce la faremo – ha concluso Alberto Puig – andremo un po’ alla cieca“. Adesso l’ultima parola spetta al dott. Joaquin Sanchez Sotelo che lo ha operato lo scorso 2 giugno negli States, pochi giorni dopo l’ultima uscita di Marc Marquez al Mugello.