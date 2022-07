MotoGP, Honda: Repsol medita l’addio, un nuovo title sponsor già pronto

Il mercato piloti MotoGP ha riservato diversi colpi di scena, dettati soprattutto dall’uscita di Suzuki dal Mondiale. Honda prova ad uscire dalla crisi cominciando a cambiare buona parte della line-up: Alex Rins prenderà posto nel team LCR, Taka Nakagami potrebbe lasciare la sella ad Ai Ogura. Pol Espargarò lascerà il team factory per ritornare sotto l’egida KTM e si attende il rientro di Marc Marquez come manna dal cielo. Ma potrebbe non essere l’unico cambiamento, perché il main sponsor Repsol, colosso petrolifero spagnolo, ancora non parla di rinnovo del contratto in scadenza a fine 2022.

Petronas mette la MotoGP nel mirino

Alcuni giorni fa c’è stato un grande evento griffato Honda nello stabilimento di Madrid, con Marc Marquez ospite d’onore che ha festeggiato i dieci anni in MotoGP. Potrebbe essere l’ultima apparizione in salsa Mondiale qualora venga confermato l’uscita dello sponsor iberico dopo quasi un trentennio di collaborazione. Sarebbe già pronto il rimpiazzo e si tratta di Petronas, il gigante malese che ha lasciato il paddock al termine della scorsa stagione, dopo un triennio al fianco di Razlan Razali. In realtà il gigante petrolifero non ha mai tolto gli occhi dalla classe regina, restando in attesa di una buona occasione per ritornare ad alti livelli.

Repsol e Honda sono stati insieme nel Campionato del Mondo MotoGP dal 1995, formando una delle squadre più leggendarie nella storia del motociclismo. 17 titoli iridati e una lunga sequenza di piloti leggendari, tra cui Mick Doohan, Alex Crivillé, Valentino Rossi , Nicky Hayden, Casey Stoner e Marc Marquez. Per il momento le due parti tacciono e non vengono rilasciate neppure indiscrezioni, quindi l’indiscrezione va presa con le pinze. Ma di certo Petronas è alla finestra da tempo, anche in attesa di capire se potrà tendere la mano ad un costruttore così prestigioso. Tutto passa per le scelte di Repsol, che qualche mese fa ha lanciato un’accusa pubblica sull’aerodinamica e su una parte del regolamento tecnico. A breve sapremo se si trattava di un campanello d’allarme o di un semplice invito a riflettere per migliorare nel futuro della MotoGP.

Honda riparte senza Marc Marquez

La pausa estiva ha portato al primo annuncio di casa HRC con Alex Rins ufficializzato in LCR Honda. Ma a breve dovrebbero arrivare anche i comunicati di Joan Mir e, forse, Ai Ogura. Intanto in azienda si lavora su alcuni aggiornamenti del telaio della RC213V, con l’obiettivo di migliorare il feeling sull’avantreno. Alla ripresa del campionato a Silverstone sarà ancora assente Marc Marquez, alla prese con la riabilitazione al braccio destro dopo il quarto intervento. Ci penserà Stefan Bradl a sostituirlo ai box con l’intento di testare novità in vista del suo rientro. L’attenzione sembra focalizzata ormai sul 2023, sarà un anno clou per la Casa dell’Ala dorata, che ha visto cambiare in negativo la sua storia dopo quel maledetto GP di Jerez 2020. Dalla svolta Honda potrebbe dipendere anche il futuro contrattuale di Marc Marquez, in scadenza alla fine del 2024, da sempre un pallino fisso della Ducati.