MotoGP, Honda RC213V: analisi grafica della freccia di Marc Marquez

Alex Design commenta la grafica della nuova Honda RC213V di Marc Marquez e Pol Espargarò: una livrea realizzata intorno al logo Repsol.

Il team Repsol Honda ha svelato le nuove livree della RC213V in vista della prossima stagione di MotoGP. A pochi giorni dal termine del test in Malesia, la squadra dell’Ala dorata ha presentato le moto che verranno affidate a Marc Marquez e Pol Espargarò. Dopo un difficile biennio si tratta di un concept abbastanza rivoluzionario dal punto di vista del motore, del telaio e dell’elettronica.

L’analisi grafica della RC213V

E’ cambiato il modo in cui il motore è stato integrato nel telaio e, naturalmente, questo ha un impatto sull’aspetto della moto. Per quanto riguarda la veste grafica poco è cambiato, come ci fa notare il nostro esperto Alex Design. “Il logo Repsol è più grande, c’è più rosso davanti a seguire le linee del nuovo cupolino, le scritte indonesiane spostate in alto sulla sella… In linea di massima è simile, cambiano solo alcuni dettagli“.

La livrea della nuova Honda RC213V gravita intorno al title sponsor. “Gli diamo un 9. Hanno ingrandito il logo Repsol ai fini di grafica e logotipi, per rendere più visibile il logo istituzione del main sponsor. Nulla di entusiasmante… Un 9 inteso come una buona cosa, ma l’eccellenza parte dal 9+ e non mi sento di darlo. Hanno solo ingrandito lo spazio dedicato all’arancione per dare più visibilità al logo Repsol sulla fiancata. La livrea è stata costruita intorno al logo, per motivi di sponsor non possono modificare la grafica che portano avanti da molti anni“.

Repsol Honda nei week-end di gara

Durante i week-end di gara HRC si rivolge raramente a figure esterne per le riparazioni. “In MotoGP sono abbastanza riservati, ma in caso di necessità devono chiedere sempre l’ok per poter portare i pezzi a noi – spiega Alex Design -. Si rivolgono poco a noi, solo in caso di problemi urgenti. Come la Suzuki, hanno un grande magazzino e una buona organizzazione. Non sono molto segreti come Suzuki, ma anche loro fanno parte di quei giapponesi che non fanno entrare persone che non hanno a che fare con l’azienda. Sono comunque fortunato perché ho realizzato diversi lavori per HRC. Sono stato il primo a verniciare le moto per i test di Marquez quando passò in MotoGP“.

Un’altra condizione per il supporto esterno è che i pezzi consegnati vengano riportati al team entro la domenica di gara. “I pezzi non possono mai essere portati a casa, vanno riconsegnati nello stesso week-end della MotoGP. Non possono essere spostati da un Gran Premio all’altro in una struttura che non sia della Honda“.

