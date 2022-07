MotoGP, Honda in attesa: Pol Espargarò sorpresa di mercato?

Il mercato piloti MotoGP non dovrebbe fornire altre sorprese, o forse sì. Fino a quando le trattative non saranno ufficialmente confermate tutto può succedere. Quasi tutti i team factory hanno annunciato le loro line-up, ma manca ancora Repsol Honda che dovrebbe confermare Joan Mir. Difficile motivare la lunga attesa per il comunicato, ma potrebbe essere legato al destino di Pol Espargarò, quella che potrebbe essere l’unica sorpresa.

Attesa in casa Honda

Alberto Puig nel corso del week-end di Assen ha dichiarato che nessuno ha comunicato a Pol di dover lasciare la squadra. Una risposta sibillina, dal momento che la firma di Joan Mir è ormai certa. Ma potrebbe significare che il pilota di Granollers possa valutare l’ipotesi di passare in LCR Honda al fianco del neo arrivato Alex Rins. A quel punto Ai Ogura resterebbe in Moto2 per almeno altri due anni in attesa di tempi migliori. C’è davvero l’ipotesi che possa restare in sella alla RC213V, una moto che in quasi die stagioni non ha saputo portare alla vittoria? Per la risposta dovremo attendere forse agosto, in occasione del GP d’Austria, quando anche GasGas Tech3 (nuova denominazione del team di Poncharal) annuncerà i suoi piani futuri.

Tech3 chiama Pol

Pit Beirer, Direttore di KTM Motorsport, sottolinea che Pol Espargarò “ha avuto una grande influenza sul nostro progetto MotoGP dal 2017 al 2020“. Senza nascondere il suo contributo in termini di sviluppo della RC16: “Con il suo aiuto siamo arrivati ​​dove siamo“. A Mattighofen si dicono convinti che “Pol ha ancora i conti da saldare con noi“, frase che lascia una porta aperta allo spagnolo in vista del 2023. “Quando la moto è diventata un prototipo capace di vincere le gare, ci ha lasciato per un’altra fabbrica, per inseguire il suo sogno d’infanzia. E in questo periodo abbiamo visto che lì non tutto è stato più facile che da noi“.

Gli altri annunci MotoGP

Altre notizie di mercato MotoGP arriveranno da Ducati nel mese di agosto o agli inizi di settembre. I vertici di Borgo Panigale devono decidere chi affiancherà Pecco Bagnaia nel 2023: Enea Bastianini o Jorge Martin? Molto potrebbe dipendere dai risultati nelle gare di Silverstone e Stiria, con il romagnolo che resta forse il favorito, ma bisogna fare i conti anche con richieste di marketing… Infine restano ancora ufficialmente libere le due selle del team RNF che adotterà le Aprilia RS-GP dal prossimo campionato. Certo il nome del portoghese Miguel Oliveira, per il secondo resta in pole position Raul Fernandez. A questo punto non ci sarebbe spazio per nessun pilota della Moto2, con Celestino Vietti che resterà nella middle class in attesa di una valida offerta. Resteranno fuori dai giochi MotoGP Andrea Dovizioso, che ha un progetto nel motocross, e Darryn Binder, pronto a passare in Moto2.