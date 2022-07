MotoGP, Razali-Rivola intesa perfetta: unica opzione per Darryn Binder

La pausa estiva servirà ai piloti per riprendere fiato e continuare ad allenarsi in vista della seconda parte del Mondiale. Ma team e ingegneri sono al lavoro sia sullo sviluppo dei prototipi che sulla prossima stagione. In particolare si infittiscono i dialoghi tra Aprilia e WithU RNF: per la prima volta nella storia in MotoGP la Casa di Noale avrà il suo team satellite, con quattro moto in pista che contribuiranno a fare crescere il tenore tecnico della RS-GP, soprattutto alla luce della perdita delle concessioni.

Massima intesa tra Razali e Rivola

Razlan Razali ha deciso di chiudere la partnership con Yamaha al termine di questa quarta annata, contrassegnata da due stagioni indimenticabili e due molto difficili. I veterani Valentino Rossi e Andrea Dovizioso non sono riusciti a portare la squadra ai livelli raggiunti da Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. E’ pur vero che la Yamaha YZR-M1 è cambiata non poco e in senso unilaterale verso le necessità del campione francese, fino a diventare una moto complicata da gestire. D’altro canto la RS-GP si sta dimostrando in forte ascesa, non solo con l’esperto Aleix Espargarò, ma anche con Maverick Vinales che prende pian piano confidenza e ad Assen ha raggiunto il primo podio.

Anche questo ha spinto il manager malese a tentare un cambio di direzione, in accordo con il suo title sponsor di origine veneta. Per Massimo Rivola l’arrivo del team RNF sarà un’occasione per compiere un altro step in MotoGP. “Finora i dialoghi con Massimo sono stati fantastici, credo che stiamo lavorando molto bene con Wilco Zeelenberg e il nostro team logistico – ha spiegato Razali -. Per noi è importante cominciare bene, vogliamo provare a minimizzare le difficoltà nel modo migliore possibile. Per Aprilia sarà la prima volta con un team satellite e tutto sta funzionando alla perfezione. Massimo è una persona diversa rispetto alle altre del paddock, ha molta passione e cura tutti i dettagli“.

Il mercato piloti MotoGP

Capitolo piloti: Rivola e Razali ancora non hanno scelto la line-up per la prossima stagione MotoGP. I nomi più accreditati sono quelli di Miguel Oliveira, ad un passo dall’annuncio ufficiale, e di Raul Fernandez, che deve liberarsi dai cavilli contrattuali con KTM. “Stiamo parlando con molti piloti, c’è tempo per capire cosa accadrà in altri team, ci sono molti giovani in circolazione e possiamo permetterci di attendere – ha proseguito Razlan Razali -. Oliveira-Fernandez? Mi piacciono, (ride, ndr), sono giovani ed esperti, sono nella nostra lista“. Non sembra esserci spazio per Darryn Binder che in queste settimane dovrà pianificare il suo futuro: per il sudafricano non c’è altra via che il passaggio in Moto2. Una classe che aveva saltato cogliendo al volo l’occasione offertagli da RNF, ma che si rivelerà utile per maturare professionalmente e tentare il ritorno in MotoGP quando i tempi saranno più maturi.

Per le tue vacanze in moto: location da sogno a Belforte (Siena)