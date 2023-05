Nel weekend di MotoGP a Le Mans abbiamo assistito al ritorno di Marc Marquez, dopo uno stop di un mese e mezzo. Nonostante la Honda non sia la moto migliore in griglia, il fuoriclasse catalano è riuscito a portare la RC-V fino in zona podio, prima che la caduta a due giri dal termine mettesse fine alla sua cavalcata. Un pensiero e un avversario più per la Ducati, come ha sottolineato l’ex direttore sportivo LCR Honda Oscar Haro.

Il ritorno del grande Marc Marquez

Nel consueto intervento sul canale Twitch diretto da Nico Abad, l’ex manager MotoGP evidenzia come la presenza di Marc Marquez cambia gli scenari, soprattutto per chi lotta nelle posizioni di vertice. “Ha quasi fatto la pole dopo essere stato infortunato per un mese e mezzo. Mentre le altre Honda hanno chiuso 12°, 14° e 18°. Marc è umiliante e questo weekend ho sentito tante sciocchezze dai piloti. Certo, sono d’accordo con quanto detto da Jorge Martin, che ha spiegato di aver imparato molto nel duello che ha avuto con Marquez in gara. Peccato non essere stato con lui sul podio“, ha esordito Oscar Haro.

La caduta a due giri dal traguardo dimostra il vero carattere del campione. Con un titolo MotoGP che si allontana, non si è voluto accontentare di portare punti a casa. “Preferisce finire così piuttosto che decimo, per questo motivo ha vinto otto titoli. Ci sono altri che si arrabbiano, come Aleix Espargaró. Aleix, quando hai otto titoli e fai quello che fa Maquez, le persone avranno quel rispetto per te!“.

L’incubo della Ducati

Al termine del GP di Le Mans hanno fatto molto discutere certe dichiarazioni di Francesco Bagnaia, secondo cui sarebbe opportuno aumentare il gap tra moto factorty e satellite. “Come può dire un campione del mondo che deve restituire sette decimi di differenza con i satelliti… Li toglieremo, toglieremo anche Marquez, mettiamo un tappeto e gli facciamo vincere un altro titolo“. Secondo Oscar Haro in Ducati vivrebbero con l’incubo di Marc, l’unico vero rivale che può incutere qualche preoccupazione. “L’unico che può far male alla Ducati… E in Mooney VR46 odiano Marquez. Questo è normale perché sono fedelissimi a Valentino Rossi. L’odio di Rossi ha contaminato l’ambiente Mooney“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: MotoGP.com