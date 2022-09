MotoGP, Guidotti chiama Giribuola: KTM pesca anche in Suzuki

Il progetto KTM in MotoGP sta per abbandonare la fase embrionale per compiere un altro step evolutivo. La rivoluzione austriaca è partita dalla line-up piloti, con il ritorno di Pol Espargarò in Tech3 e l’arrivo di Jack Miller da Ducati. Dal box della Ducati arriverà un’altra figura centrale come Alberto Giribuola, capotecnico di Enea Bastianini ed ex spalla destra di Andrea Dovizioso. Manca l’annuncio ufficiale ma l’accordo è assicurato, in KTM si parlerà sempre più italiano.

KTM programma il futuro in MotoGP

Negli ultimi tempi la Casa di Mattighofen ha acquistato ad ampie braccia dal box emiliano. Prima Fabiano Sterlacchini, poi Francesco Guidotti, adesso ‘Pigiamino’, Jack Miller, presto anche Cristian Pupulin, oggi capotecnico di Jack Miller. Manca solo il nome del quarto pilota dopo il licenziamento di Remy Gardner. “Augusto Fernandez? Non è ancora ufficiale, ci stiamo parlando, sicuramente è uno dei papabili, il primo nella lista“, spiega il team manager Francesco Guidotti.

La prossima settimana ci saranno due giorni di test ufficiali MotoGP dove si sperimenteranno varie soluzioni. “Abbiamo un bel po’ di cose da provare, come tutti non ci dobbiamo fermare, soprattutto noi che siamo un pelino indietro, in un processo di cambiamento strutturale e di metodo. Non possiamo dormire, serve materiale fresco, diverso, che ci permetta di essere più costantemente davanti. Il test team avrà qualcosa di nuovo ma non di rivoluzionario, il progetto è ancora giovane e dobbiamo ancora sperimentare quanto fatto negli ultimi tempi“.

L’arrivo di Alberto Giribuola

Francesco Guidotti conferma l’arrivo di Alberto Giribuola, che rivestirà un ruolo di coordinatore tecnico. Ma non sarà l’unica novità nei box KTM, possibile l’arrivo di altri ingegneri dalla Suzuki e dal mondo della F1. “Noi ci stiamo ristrutturando, dobbiamo cambiare passo sia in termini di quantità che di qualità delle persone. Questo è uno dei tanti innesti, vedrete che ne arriveranno anche altri da altre squadre. La situazione Suzuki ci ha anche agevolato nel reperire questo tipo di tecnici di cui avevamo bisogno. Siamo in un momento di transizione dallo sgrosso alla rifinitura – conclude Guidotti -. Abbiamo bisogno di un determinato tipo di persone perché eravamo in pochi e la MotoGP richiede attenzione su ogni dettaglio. Giribuola sarà soltanto uno dei tanti innesti“.