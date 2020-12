MotoGP: Gresini Racing, dal 2022 Team Indipendente senza Aprilia

Gresini Racing torna a correre da solo. Dal 2022 e per i successivi 5 anni sarà nuovamente Team Indipendente in MotoGP, separandosi da Aprilia.

Annunciati cambiamenti per le prossime stagioni in casa Gresini Racing. La squadra creata dall’ex pilota Fausto Gresini torna a correre da sola, per essere nuovamente protagonista come Team Indipendente in MotoGP. Conterà quindi esclusivamente sulle proprie forze dal 2022 al 2026 grazie all’accordo firmato con IRTA, non rappresentando più Aprilia ufficiale.

Un team dalla lunga storia, in classe regina dal 1997 e con un palmares decisamente notevole. Parliamo di 41 podi, 14 vittorie, tre titoli di vice-campione del mondo. Immutata la passione e la voglia di fare bene della struttura faentina, che intanto ha annunciato questo primo passo tra due stagioni. Il 2021 sarà quindi l’ultimo anno insieme ad Aprilia, un accordo che purtroppo ha portato ben pochi frutti…

“Saremo in MotoGP per cinque anni a partire dal 2022. Non rappresenteremo più l’Aprilia ufficiale” ha dichiarato Fausto Gresini. “Continueremo il nostro percorso come Team Indipendente. C’è tantissimo lavoro da fare, abbiamo moltissime cose da definire e comunicare. Ovviamente stiamo già lavorando a questo progetto enorme, e sveleremo poco a poco tutti i dettagli.”