Bjorn Estment continua nel BSB con Powerslide Suzuki

Bjorn Estment proseguirà l'esperienza nel British Sperbike anche per la stagione 2021 con il team Powerslide Motorcycles with Catfoss Suzuki.

Ci sarà nuovamente Bjorn Estment al via del British Superbike 2021. Il motociclista sudafricano, superato l’esordio vissuto nel 2020, continuerà l’esperienza con il team Powerslide Motorcycles with Catfoss Suzuki in sella ad una GSX-R 1000 preparata dalla struttura di Brad Clarke con il supporto di OMG e Hawk Racing.

SECONDA STAGIONE PER ESTMENT

Dai trascorsi nell’Endurance e recentemente impegnato anche nel CIV Supersport al Mugello, Bjorn Estment nel 2020 ha disputato la sua prima stagione nel BSB. Inizialmente con BMW NP Motorcycles conquistando un 16° posto a Donington Park GP quale miglior risultato, per poi passare proprio a Powerslide Suzuki per il conclusivo round di Brands Hatch. In questa circostanza Bjorn ha ottenuto un 21°, 17° ed un 19° posto nelle tre gare in programma.

LE PAROLE

“Sono molto entusiasta di questa opportunità per il 2021“, ha ammesso Bjorn Estment. “E’ bello poter definire questo programma in anticipo, così da iniziare i preparativi per rendere speciale la prossima stagione. Brad, Dale e tutti i ragazzi coinvolti in questo progetto sono pieni di entusiasmo. Credo fortemente in loro e nel pacchetto tecnico che avremo a disposizione. Con un pizzico di fortuna potremo contare nuovamente sulla presenza del pubblico in pista, questo non fa che aumentare la mia motivazione di correre in un campionato così prestigioso.”