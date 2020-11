MotoGP GP Valencia, Prove 3: brilla Morbidelli, Quartararo-Rins in Q1!

Franco Morbidelli in bella evidenza nelle FP3, chiuse con il miglior crono del weekend. Il leader MotoGP Mir passa in Q2, Q1 invece per Quartararo e Rins!

Franco Morbidelli chiude le FP3 con il miglior crono di questi due giorni. Bel segnale dal pilota italiano in un turno dalle condizioni particolarmente mutevoli. Piuttosto, brutte notizie per Fabio Quartararo ed Alex Rins, costretti a disputare la Q1, mentre il leader MotoGP Joan Mir vola diretto in Q2. Una situazione che sorride al maiorchino, vedremo però cosa succederà in qualifica.

Visto l’acquazzone arrivato nel corso delle FP3 Moto3, chiaramente questo importante turno MotoGP comincia su pista bagnata. Poca attività inizialmente, circa quattro-cinque piloti con gomme wet, ma col passare dei minuti le condizioni migliorano e si cominciano a vedere le slick. Di conseguenza si cerca di realizzare tempi utili per ottenere l’accesso al secondo turno di qualifiche.

Il primo a riuscirci è Morbidelli, fino a ieri fuori dalla Q2 e rientrato col tempo stampato in questa sessione. Ci riesce poi anche Viñales, ma assistiamo in seguito ad ultimi minuti incandescenti che portano a svariati stravolgimenti. E non arrivano buone notizie per Quartararo e Rins, rimasti fuori dalla top ten! Passa invece Mir, al comando c’è Franco Morbidelli.

La classifica FP3

La classifica combinata