Moto3 GP Valencia, Prove 3: pochi giri ed arriva la pioggia

Poco da raccontare di quest’ultima sessione di libere Moto3, condizionata dalla pioggia arrivata dopo pochi minuti. Congelata la classifica combinata: Tony Arbolino arriva alle qualifiche col miglior crono ed il record assoluto. Se guardiamo i rivali in classifica iridata, Ai Ogura e Celestino Vietti sono in Q2, mentre il leader Albert Arenas dovrà disputare la Q1.

Tutti dentro fin da subito per approfittare al massimo di quest’ultimo turno di libere, ma c’è una brutta notizia: pochi giri completati e compaiono gocce di pioggia sulla pista valenciana. Si torna al box, in attesa di capire meglio le condizioni del tracciato, ma in realtà la situazione rimarrà congelata fino alla bandiera a scacchi. Il miglior crono sarà di Deniz Öncü, a precedere il leader Moto2 Albert Arenas, Dennis Foggia e Romano Fenati (fresco di rinnovo), ma come detto i tempi non sono sufficienti per scombinare la classifica.

La classifica FP3

La classifica combinata