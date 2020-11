Moto3 UFFICIALE Romano Fenati rinnova con Max Racing Team

Romano Fenati e Max Racing Team, si continua anche nel 2021. Di oggi la notizia del rinnovo anche per la prossima annata Moto3.

Max Racing Team ha sistemato la formazione 2021. Dopo Alonso López, ecco arrivare anche la conferma di Romano Fenati. Nessun cambiamento per la prossima annata Moto3, si segue la strada della continuità. Entrambi i piloti poi guideranno nuovamente le Husqvarna FR 250 GP conosciute per la prima volta quest’anno.

“Sono contento di rimanere ancora con Husqvarna e questo team” ha dichiarato Romano Fenati. “Ho deciso di rimanere ancora qui in Moto3, mi sono trovato molto bene. È una cosa che ho voluto io. Sappiamo che possiamo fare di più: abbiamo fatto passi avanti quest’anno, ma possiamo farne ancora nel 2021. Speriamo di iniziare meglio rispetto a come abbiamo cominciato il 2020.”

Soddisfazione anche da parte del team principal Max Biaggi. “Abbiamo compiuto progressi in termini di performance. Romano ha guadagnato sempre maggiore fiducia e ha cominciato a competere come ci aspettavamo. La vittoria poi ci ha reso davvero felici. Sappiamo che è capace di conquistarsi risultati ancora migliori. Tra lui ed Alonso non abbiamo ancora visto il meglio, ma siamo sicuri che arriverà nel 2021.”